Тем, кто хочет отправиться в Палангу в конце июня, надо поспешить – система booking.com показывает, что в большей части гостиниц и апартаментов уже нет мест.

В конце июня цены за сутки на литовском взморье поднялись до 50 евро, если вы хотите получить приличные условия с хотя бы минимальными удобствами. Однако немало за свои услуги хотят получить и те владельцы жилья, которые предлагают давно не ремонтированные, "апартаменты", напоминающие деревенские дома. Сутки в таком месте, которое находится далеко от моря, обойдутся в 60 евро. Правда, за такие деньги можно найти и комнату ближе к морю.

В Ниде сутки в приличных апартаментах стоят 75–100 евро, комната в 3-звездочной гостинице 115 евро.

Те, кто рискнет променять холодное Балтийское море, на теплые края, не рискует заплатить за проживание больше, чем в Литве. На Тенерифе без проблем можно найти 3-звездочную гостиницу или апартаменты по цене 26–96 евро в сутки.

На Сицилии в конце июня можно снять жилье за 55–100 евро в сутки, в Турции – за 56–120 евро, на Крите - 43–90 евро. На Крите цены похожи на палангские - апартаменты стоят 54-79 евро, номер в гостинице 57–120 евро.

По словам Маурицаса, первая причина высоких цен в Литве – короткий сезон: "В Греции, Испании, Турции сезон длится 5 месяцев, в Литве в лучшем случае – 2,5. Из-за долгого сезона и более высокой заполненности гостиницы теплых стран могут предложить более низкие цены.

Цену также определяет соотношение спроса и предложения. Еще дешевле проживание стоит на Бали или в Таиланде, но туда часто не слетаешь. Значит, я думаю, цены на литовских курортах поднимают местные жители, которые едут туда отдыхать из-за удобства сообщения и недолгой дороги, а также из-за возможности провести там немного времени".

Туристов из других стран, по его словам, в Литву влечет качество отдыха и дополнительных услуг.

По прогнозу экономиста, и в будущем цены за границей будут ниже, чем в Литве.

Однако удивляют не только цены в сезон на литовском взморье, но и цены на проживание не в сезон в литовской столице.

Апартаменты среднего качества в Старом городе Вильнюса в начале апреля стоят около 25 евро в сутки. Простой гостиничный номер на окраине Старого города - 40 евро, более роскошный в Старом городе – от 60 евро.

В Старом городе Риги номер в 4-звездочной гостинице обойдется в 30 евро, в центре Таллина - 40 евро.

В центре Праги можно найти жилье за 69 евро в сутки, а номер в 3-звездочной гостинице немного в стороне от центра - 45–50 евро.

Сравнивать Вильнюс с Римом или Парижем было бы сложно, но и там в 3-4-звездочной гостинице номер стоит примерно столько, сколько в высококлассных гостиницах Старого города в Вильнюсе. Зато в Лиссабоне в хорошей гостинице можно найти жилье на окраине Старого города по цене 26 евро в сутки.