Сутки в Паланге в месте, напоминающем нуждающийся в ремонте бабушкин домик в деревне, обойдутся в 60 евро, сутки в 3-звездочной гостинице с качественным обслуживанием на Тенерифе – в 26 евро. Одна из причин таких высоких цен на литовском взморье - короткий летний сезон. Об этом в интервью LRT.lt сказал экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас.
Palanga
© Mindaugas Milinis

Тем, кто хочет отправиться в Палангу в конце июня, надо поспешить – система booking.com показывает, что в большей части гостиниц и апартаментов уже нет мест.

В конце июня цены за сутки на литовском взморье поднялись до 50 евро, если вы хотите получить приличные условия с хотя бы минимальными удобствами. Однако немало за свои услуги хотят получить и те владельцы жилья, которые предлагают давно не ремонтированные, "апартаменты", напоминающие деревенские дома. Сутки в таком месте, которое находится далеко от моря, обойдутся в 60 евро. Правда, за такие деньги можно найти и комнату ближе к морю.

В Ниде сутки в приличных апартаментах стоят 75–100 евро, комната в 3-звездочной гостинице 115 евро.

Те, кто рискнет променять холодное Балтийское море, на теплые края, не рискует заплатить за проживание больше, чем в Литве. На Тенерифе без проблем можно найти 3-звездочную гостиницу или апартаменты по цене 26–96 евро в сутки.

На Сицилии в конце июня можно снять жилье за 55–100 евро в сутки, в Турции – за 56–120 евро, на Крите - 43–90 евро. На Крите цены похожи на палангские - апартаменты стоят 54-79 евро, номер в гостинице 57–120 евро.

По словам Маурицаса, первая причина высоких цен в Литве – короткий сезон: "В Греции, Испании, Турции сезон длится 5 месяцев, в Литве в лучшем случае – 2,5. Из-за долгого сезона и более высокой заполненности гостиницы теплых стран могут предложить более низкие цены.

Цену также определяет соотношение спроса и предложения. Еще дешевле проживание стоит на Бали или в Таиланде, но туда часто не слетаешь. Значит, я думаю, цены на литовских курортах поднимают местные жители, которые едут туда отдыхать из-за удобства сообщения и недолгой дороги, а также из-за возможности провести там немного времени".

Туристов из других стран, по его словам, в Литву влечет качество отдыха и дополнительных услуг.

По прогнозу экономиста, и в будущем цены за границей будут ниже, чем в Литве.

Однако удивляют не только цены в сезон на литовском взморье, но и цены на проживание не в сезон в литовской столице.

Апартаменты среднего качества в Старом городе Вильнюса в начале апреля стоят около 25 евро в сутки. Простой гостиничный номер на окраине Старого города - 40 евро, более роскошный в Старом городе – от 60 евро.

В Старом городе Риги номер в 4-звездочной гостинице обойдется в 30 евро, в центре Таллина - 40 евро.

В центре Праги можно найти жилье за 69 евро в сутки, а номер в 3-звездочной гостинице немного в стороне от центра - 45–50 евро.

Сравнивать Вильнюс с Римом или Парижем было бы сложно, но и там в 3-4-звездочной гостинице номер стоит примерно столько, сколько в высококлассных гостиницах Старого города в Вильнюсе. Зато в Лиссабоне в хорошей гостинице можно найти жилье на окраине Старого города по цене 26 евро в сутки.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

В Литве - большой спрос на специалистов по связи и ИТ

Нехватка специалистов в области связи и информатики...

Чудеса: сутки в Паланге по цене двух суток на Тенерифе (15)

Сутки в Паланге в месте, напоминающем нуждающийся в...

Telia Lietuva собирается выплатить 40,8 млн евро дивидендов (3)

Контролируемый шведским телекоммуникационным...

В Литву приезжает все больше иностранцев (26)

Статистика показывает, что с апреля в Литве начинается...

Сколько в этом году стоят страусиные и перепелиные яйца (8)

Желающие разнообразить свой пасхальный стол жители...

TOP новостей

Чудеса: сутки в Паланге по цене двух суток на Тенерифе (15)

Сутки в Паланге в месте, напоминающем нуждающийся в...

Депутат предлагает ограничить деятельность приставов (5)

29 марта парламент Литвы приступил к рассмотрению...

"Содра" внесла хаос и требует заплатить миллионный долг (2)

" Содра " решила, что компания, в которой работают 2000...

При помощи сканера объявлений об аренде жилья ГНИ выявила 154 подозрительных случая (13)

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) анализирует...

Сколько в этом году стоят страусиные и перепелиные яйца (8)

Желающие разнообразить свой пасхальный стол жители...