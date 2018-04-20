Отклонений от технического проекта масса – построен дополнительный этаж, вместо трех отдельных входов появились два в помещение общего пользования – подъезд, крыша постройки не такая, как предусматривали несущие конструкции.

Однако по данным инспекторов Государственной инспекции по строительству, во время проверки никаких отклонений от проекта не было установлено. По данным адвоката, защищающего интересы жителей, этот инспектор был уволен, однако инспекция отрицает, что эти вещи связаны.

Однако у Министерства охраны окружающей среды в этом вопросе имеется иное мнение. Министерство считает, что постройка не отвечает техническому проекту, а разрешение на строительство было выдано незаконно.

Кроме того, возможно, в ближайшее время в сфере строительства появятся существенные перемены, поскольку Инспекция не может "обеспечить стопроцентную проверку из-за большого числа деклараций".

Представитель министерства Марюс Нармонтас информировал, что сферу проверки строительства и согласование деклараций планируют передать в руки частного сектора, Строительная инспекция не будет этим заниматься.

Ситуация с домом на ул. Жалчу запутанная. Подозрения, что что-то не так возникли у одного из соседей, когда он заметил, что около строящегося дома появились 6 подключений к электричеству.

Сразу же, это было в апреле 2015 г. он обратился к адвокату, выслал письмо в Инспекцию по строительству с просьбой проверить законность строительства.

В мае был получен ответ, что здание отвечает всем проектным требованиям, разрешение выдано законно, также указали, что будет построено три блокированных двухквартирных дома.

У жителя возник вопрос, может ли вообще появиться подобный дом в квартале индивидуальных домов, поэтому в июне 2015 г. была подана заявка в суд.

Компания Tavo verslas разработала проект, пользуясь неясностями формулировок закона, поэтому разрешение на строительство было получено.

В июле 2015 г. Вильнюсская мэрия и компания Tavo verslas представили технический проект здания, из которого видно, что постройка не отвечает проекту. После этого восстали и другие соседи, иск в суде уточнили.

"Если планируется квартал интенсивного использования, как, например, Виршулишкес, Каролинишкес, иначе проводят сети, дороги, иначе рассчитывается количество мест для паркинга, социальная инфраструктура – школы, детские сады, канализация, водопровод – все. У жителей есть права и они защищаются.

К сожалению, человек, который первым встал на борьбу, в конце 2015 года скончался, но борьбу продолжают другие соседи", – сказал адвокат Кристиёнас Палютис.

Примерно в то же время, когда жители обратились в суд, Строительная инспекция выдала справку о завершении строительства и одобрила постройку.

Это озадачило жителей, поскольку появившееся здание отличается от технического проекта.

"На деле тут нет блокированных домов, блокированные дома - это отдельные постройки, которые присоединены друг к другу (...) в них не должно быть общих конструкций", – сказал Палютис, заметив, что в них не может быть подъезда, из которого попадают в разные квартиры.

В 2016 г., примерно через год после обращения в суд, Вильнюсская мэрия представила детальный план местности. Тогда выяснился еще один момент – блокированных домов на этой территории вообще не может быть.

Адвокат считает, что мэрия нарушила закон, выдав в 2014 г. разрешение на строительство такого дома.

В суде первой инстанции жителей ждал провал. Суд указал, что истек срок давности по этому делу. Кроме того, суд не нашел отклонений от технического проекта.

19 сентября Вильнюсский окружной суд оставил в силе постановление Вильнюсского участкового суда от 9 ноября 2016 г.

DELFI обратился к адвокату Tavo verslas Йовитасу Элсбергасу, который сказал, что существенных отклонений от проекта нет.

Он сказал, что все требования Вильнюсской мэрии к архитектуре были соблюдены и указал, что на заседании в министерстве было указано, что нет запрета на оборудование общего подъезда для блокированных домов.

Однако DELFI проверил стенограмму заседания и выяснил, что специалист министерства охраны окружающей среду Дангирас Жукаускас оценил ситуацию несколько иначе.

Он сказал, что есть возможность реконструировать здание из одноквартирного в три блокированных по две квартиры, но заметил, что этот вывод данного проекта не касается.

В конкретном случае, по его словам, можно предположить, что в данном случае были сделаны существенные изменения, т.е. после того, как изменилось место входа, их расположение, изменились несущие конструкции, поэтому надо было получить новое разрешение на строительство.

DELFI обратился в Строительную инспекцию. Представитель инспекции Лигита Лущяускайте подтвердила, что инспектор, который принял здание, сейчас в инспекции не работает, однако она отрицала, что его увольнение связано с данным случаем.

Что касается этого случая, специалист лишь повторила данные суда - никаких отклонений от технического проекта нет и напомнила, что постановление суда вступило в силу.

Министерство охраны окружающей среды удивлено таким постановлением суда и выводами Строительной инспекции.

"Наша позиция высказана в самом деле, в нем мы участвовали как эксперты, Мы указали, что постройка не отвечает документам, связанным с планированием территории, а сама постройка не отвечает техническому проекту.

По детальному плану ясно видно, что в том месте не может быть блокированных домов", – сказал Нармонтас.

Он сказал, что этот случай исключительный, чаще вместо одноквартирных домов строят многоквартирные, поэтому министерство делает шаги для пресечения подобных случаев.

Нармонтас заметил, что инспекция внимательно наблюдает за ситуацией, но не справляется с потоком деклараций, отсюда и подобные ошибки в оценке. Сейчас решают вопрос передачи функций по принятию зданий в частные руки.

"Мы планируем поправки к закону о строительстве, чтобы постройки принимала не инспекция, а экспертные компании, их в Литве 60–70. Иными словами, это передадут частному сектору.

Тут есть и плюсы.Во-первых, снизятся расходы государства, во-вторых, сможем укрепить контроль в других сферах, например, чаще проверять места строительства. В-третьих, если проверку передадут рынку, то проверка будет гарантирована на 100%, поскольку больше внимания уделят квалификации специалистов и самой проверке", – сказал он.

На вопрос, не начнут ли такие компании драть с клиентов три шкуры, Нармонтас заметил, что государство может урегулировать цены и установить их максимум.

Что касается дела с домом на ул. Жалчу, то сейчас его рассматривают в Верховном суде Литвы, вскоре должен быть вынесен вердикт.

Из-за действий Строительной инспекции жители намерены обращаться в прокуратуру.