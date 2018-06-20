Правительство 20 июня одобрило предложенные Министерством охраны окружающей среды поправки к закону о водоснабжении и канализации.
"Хотелось бы сказать, что мы созрели для того, чтобы в корне изменить систему канализации, это правда, но есть несколько аспектов, о которых мы вынуждены говорить. Получено официальное сообщение ЕК в связи с неверным осуществлением директивы о системе канализации в городе", – сказал на заседании правительства министр Кястутис Навицкас.
В законе намерены утвердить понятие агломерации – укажут микрорайоны городов, которые должны подключить к системе канализации.
Несмотря на предложенные изменения, Литва может не избежать штрафа.
"Я понимаю, что министру после всех встреч известно, что это не такой проект, который хотела бы видеть ЕК, вероятно поэтому процедуру не отменят. По крайней мере так кажется на данном этапе. Насколько я знаю, требования ЕК гораздо жестче, чем в предложенном проекте", – сказал на заседании правительства гендиректор Департамента европейского права Дейвидас Кряучюнас.
"Мэрии обязаны изменить планы инфраструктуры, установив границы территорий агломераций. Это очень важно в отношении садоводческих товариществ, которые становятся жилыми районами", – сказал Навицкас.
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