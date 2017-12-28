В Вильнюсе и в Литве больше 50% рынка недвижимости занимают четыре компании. Представители рынка представили свои прогнозы на ближайшее будущее.

"Сегодня ситуация благоприятна для компаний. Мы в этом году продали на несколько квартир меньше, чем в прошлом. Это значит, что рынок почти не изменился. Но не могу опровергнуть слова экономиста Жигимантаса Маурицаса о том, что возможно замедление", - сказал глава компании Kausta Кястутис Ванагас.

"Сегодня наши результаты, по сравнению с прошлым годом, лучше. Но если сравнивать весь рынок, число покупателей примерно такое же. С другой стороны, развивают больше проектов, продажи затруднены, поскольку растет конкуренция. У покупателя есть из чего выбирать. Надеяться на рост не стоит, но и причин для спада нет. Думаю, в будущем все будет так, как сейчас.

Хотя говорят, что цены должны упасть на 10%, но реально нет причин для снижения цен на все объекты. Реально сейчас снижают цены только на те объекты, которые сложно продать, и это, скорее, исключение", - заметил он.

Председатель правления Hanner Арвидас Авулис сказал, что 2016 г. был плох слишком быстрым ростом.

"Рост был неадекватным. Я еще в конце года говорил, что если рост не остановится, ждет спад. Хорошая весть - в этом году продаж было меньше. Это хорошо, не будет пузыря и большого спада. Наши продажи в этом году на 10% меньше, чем в прошлом. Я рад, что на всем рынке снижается число продаж. К примеру, я знаю случаи, когда наши построенные квартиры купили спекулянты, которые на каждой квартире заработали по 15 000 евро. Если на рынке недвижимости есть спекулянты - это плохой знак.

Хорошая новость, что доходы людей растут. Обычно тогда люди покупают автомобиль или квартиру.

Плохая новость, что на рынке в Вильнюсе около 100 проектов, но всего 30 из них успешно продают свои объекты", - сказал он.

Несмотря на то, что Авулис сказал, что по данным Hanner, в столице нет повода для снижения цен, за последние пять месяцев каждая пятая компания не продала ни одной квартиры.

Представитель компании Eikа Мартинас Жибуда сказал:

"Я чувствую, что на рынке много денег. У них есть как у тех, кто развивают проекты, так у покупателей. Еще чувствую, что альтернативы для инвестиций у людей нет. Я думаю, что рынок недвижимости сейчас привлекателен потому, что нет альтернативы.

С другой стороны, не может рынок ежегодно расти на 20-30%. Такая остановка - нормальное явления. Рынок здоров. Кризиса в сфере недвижимости не будет. Перегрев тормозит Центробанк Литвы, сами компании".

По данным Центра регистра, рынок недвижимости в Литве в ноябре, по сравнению с октябрем, замедлился, а спад фиксируется почти во всех сегментах. В Вильнюсе в ноябре продали 852 квартиры – на 9% меньше, чем в октябре (936) и на 0,5% меньше, чем в ноябре 2016 г. (856).

В Каунасе за месяц продажи упали на 11,6%, в Клайпеде – на 7% и в ноябре составили соостветственно 388 и 281.

Однако сама недвижимость, по данным Центра регистра, дешевле не стала.