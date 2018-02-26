Что в январе подорожало больше всего

На это повлиял рост цен на продукты животноводства на 2,3% и растениеводства - на 0,9%.

По данным Департамента статистики, из продуктов животноводства больше всего - на 17% - закупочные цены на крупный рогатый скот, на яйца - 7,1%, на молоко - 1,5%, однако снизились цены на баранину и козлятину - на 7,7%, на свинину - 7%.

Из продуктов растениеводства больше всего - на 40% - подорожали фрукты, овес подорожал на 32,9%, кукуруза - 24,7%, морковь - 17,2%, картофель - 14,3%, репчатый лук - 12,4%, свекла - 10,7%, пшеница - 10,3%, рожь - 9,5%, капуста - 6,7%, ячмень - 4,2%, зато подешевела греча - 30,9%, бобовые - 15,8%, рапс - 12,6%.

В январе 2018 г. по сравнению с январем 2017 г., было куплено больше картофеля - на 32,6%, баранины и козлятины - 11%, овощей - 10,2%, свинины - 6,2%, говядины - 3,4%, молока - 1,4%. Однако купили меньше рапса - на 68,9%, фруктов - 15,4%, зерновых - 13,4%, яиц - 11,2%.