Что произошло с ценами на топливо в Таллине, Риге и Вильнюсе за неделю?

На прошедшей рабочей неделе цены на горючее в Таллине и Вильнюсе понизились, в Риге не изменились, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.
© Bendrovės archyvas

Самые дорогие в странах Балтии бензин 95-й марки и дизельное топливо были в Таллине, на втором месте по его стоимости — Рига, на третьем — Вильнюс.

В Риге на автозаправках "Circle K" цены 95-го бензина и дизтоплива не изменились и составляли соответственно 1,272 еро и 1,192 евро за литр. Цена бензина в Риге остается стабильной уже пятую неделю подряд.

В Вильнюсе на автозаправках "Circle K" цены на горючее снижаются уже третью неделю подряд. На минувшей неделе 95-й бензин и дизтопливо подешевели на 0,2% — соответственно до 1,203 евро и 1,132 евро за литр.

В Таллине 95-й бензин и дизтопливо подешевели на 0,6% — до 1,329 евро и 1,299 евро за литр соответственно.

Цены на автогаз на прошедшей неделе в Риге и Таллине не изменились и составляли соответственно 0,565 евро и 0,649 евро за литр. В Вильнюсе автогаз подешевел на 0,2% — до 0,558 евро за литр.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

Что произошло с ценами на топливо в Таллинне, Риге и Вильнюсе за неделю?

На прошедшей рабочей неделе цены на горючее в Таллинне...

Eurostar открывает прямой маршрут Лондон-Амстердам (1)

Компания Eurostar, чьи поезда ходят по туннелю под...

ГРАФИК: В какой из стран Балтии государство забирает из зарплаты работников больше всего? (12)

Эстонские работники по сравнению с латвийскими и...

Мир завоевывает созданная литовцами технология (48)

Снизить количество старых покрышек можно за счет их...

Visuotinis žemdirbių suvažiavimas Ar reikia Lietuvai žemės ūkio? Visuotinis žemdirbių suvažiavimas Ar reikia Lietuvai žemės ūkio? Visuotinis žemdirbių suvažiavimas Ar reikia Lietuvai žemės ūkio? Visuotinis žemdirbių suvažiavimas Ar Lietuvai reikia žemės ūkio?

Съезд фермеров Литвы: сложилась самая сложная ситуация за 27 лет (49)

9 февраля на Йонавской спортивной арене собрались...

TOP новостей

Интервью с Юршенасом: я один извинился за советское прошлое (229)

У патриарха литовской политики 79-летнего Чесловаса...

Масленица в Румшишкес: от традиций до трехцветных блинов (10)

10 февраля в Литве отмечают Масленицу – это веселый...

Что произошло с ценами на топливо в Таллине, Риге и Вильнюсе за неделю?

На прошедшей рабочей неделе цены на горючее в Таллине...

ГРАФИК: В какой из стран Балтии государство забирает из зарплаты работников больше всего? (12)

Эстонские работники по сравнению с латвийскими и...

Pieno baras Pieno baras Pieno baras Pieno baras Pieno baras Pieno baras

Излюбленное место паневежских бабушек: самый дорогой коктейль стоит 1 евро (19)

В Старом городе Паневежиса находится молочный бар,...