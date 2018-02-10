Что произошло с ценами на топливо в Таллине, Риге и Вильнюсе за неделю?

Самые дорогие в странах Балтии бензин 95-й марки и дизельное топливо были в Таллине, на втором месте по его стоимости — Рига, на третьем — Вильнюс.

В Риге на автозаправках "Circle K" цены 95-го бензина и дизтоплива не изменились и составляли соответственно 1,272 еро и 1,192 евро за литр. Цена бензина в Риге остается стабильной уже пятую неделю подряд.

В Вильнюсе на автозаправках "Circle K" цены на горючее снижаются уже третью неделю подряд. На минувшей неделе 95-й бензин и дизтопливо подешевели на 0,2% — соответственно до 1,203 евро и 1,132 евро за литр.

В Таллине 95-й бензин и дизтопливо подешевели на 0,6% — до 1,329 евро и 1,299 евро за литр соответственно.

Цены на автогаз на прошедшей неделе в Риге и Таллине не изменились и составляли соответственно 0,565 евро и 0,649 евро за литр. В Вильнюсе автогаз подешевел на 0,2% — до 0,558 евро за литр.