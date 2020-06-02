16 марта, когда в Литве объявили карантин, торговля остановилась. Несмотря на то, что машины остались на рынке около Гарюнай, а за стеклом каждой можно было найти номер продавца, торговцы уверяют, что пандемия остановила торговлю: звонков было мало, да и после того как торговля была разрешена на самих рынках, покупателей появилось немного.

Большая часть торговцев отказывается говорить перед камерой, однако без нее делится опытом. Владиславас торгует автомобилями уже 30 лет, он видел не один кризис, но говорит, что этот - особенный.

"Каждый год было нелегко, но в этом году - все. Никто не покупает", – сказал он.

Во время жесткого карантина звонков было очень мало.

"А если и звонили, то говорили - даем 2500 евро или 1500 евро - за машину, которая стоит 4500 евро", – жаловался Владиславас.

Сейчас ситуация не намного лучше, покупателей на рынке больше не стало, а важных покупателей из Украины, Латвии, Польши нет вообще.

Роландас, который торгует автомобилями больше 20 лет, сказал, что сейчас страшно, как во время кризиса 2008–2009 гг.

"Тогда можно было даром машину отдавать, никто не брал. Никому не надо было", – сказал он. Сейчас, по его словам, покупатели, может, и нашлись бы, но нечего предложить.

Он сказал, что новых автомобилей не получал с марта. Когда в Европе началась пандемия, закрылись рынки и там.

Роландас ждет, когда откроются границы, а все остальное сделает рынок. Может, торговля станет активнее, сейчас уже появляются покупатели из Латвии.

Такими же настроениями делится и Робертас. Он сказал, что карантин смягчают, а на рынке пока застой.

"Автомобили не могут ни въехать в Литву, ни выехать из нее. Стоят автомобили привезенные в марте", – сказал собеседник.

Он сказал, что ему звонят знакомые украинцы, которые интересуются, когда они смогут приехать на рынок.

"Они хотят, деньги есть, но их не впускают. Если это будет длиться еще 1-2 месяца, мы лишимся рынка, они уедут в другие страны", – сказал Робертас, который ждет открытия границ.

Открытия границы с Латвией - мало, ведь основной поток клиентов приезжает из Украины, Молдавии, Таджикистана, Киргизии.

Робертас уверяет, что пандемия на ценах не сказалась.

"Если бы я знал, что новые могу купить дешевле, я бы продал дешевле те, которые есть, но мы не знаем, какие там (за границей) цены", – сказал он.

Тадас рассказал, что из-за пандемии и карантина бизнес остановился.

"Это чувствуется. Потом свою работу приостанавливала и Regitra, сейчас машину зарегистрировать непросто, поскольку надо записываться заранее, ждать приходится около двух недель. Был клиент, ему сложно объяснить, что ждать придется две недели, он хочет получить машину сразу", – сказал он.

Сейчас клиентов стало немного больше. Но торговцев не радует, что они просят снижать цены.

Встреченные на рынке покупатели сказали, что не заметили, чтобы цены стали ниже.

"Цена та же. Я раньше смотрел и сейчас, ничего не изменилось. Что найду, то и куплю", – сказал Римас.

Особых перемен не видит и Томас, который к тому же не может найти то, что ему нужно.

"Просто мне сейчас нужна другая машина. Можно торговаться, но снижения цен нет. Пока не нашел подходящий вариант", – сказал он.