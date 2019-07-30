Должны быть давно разрушены, но стоят до сих пор: что ожидает жильцов многоквартирных домов старой постройки?

Должны были стоять лишь 30 лет

По словам эксперта по недвижимости Мантаса Микочюнаса, в советское время планировалось, что в зависимости от типа дом должен был стоять 25-30 лет. Поскольку все было общее, дома следовало разрушать, жильцов переселять куда-нибудь в другое место, а на месте зданий должны были строиться новые дома. В то время платежи за коммунальные услуги были небольшими, поэтому дома строились неэкономичными, не утепленными, энергетический класс был низким.

"Однозначно, в капиталистической системе нет возможности взять и разрушить дома, а людей куда-нибудь перевести, на месте зданий построить новые дома. Это утопия. А чтобы те все люди решили купить что-то именно в отстаиваемом заново доме – вероятность этого равна нулю. Поэтому дома обречены стоять, и с ними нужно что-то делать. Первое дело – реновация", – сказал М. Микочюнас.

Специалист по недвижимости Игнас Юргайтис заметил, что реновация чаще всего начинается с косметических, однако визуально привлекательных изменений. Например, на лестничных клетках окна меняют на пластиковые, меняют входные двери, лестничные клетки перекрашивают, используют декоративную штукатурку, меняют почтовые ящики, однако, по его словам, основное дело, которое важнее всего с энергетической стороны – именно обновление теплового узла, смена труб отопления.

По словам М.Микочюнаса, большие проблемы в советских домах порождают крыша и внешние стены. Он напомнил, что часто клиенты спрашивают, угловая ли квартира и не находится ли она на последнем этаже.

"Обычно угловая квартира холодная, а если этаж последний, то крыша дырявая", – рассказал эксперт по недвижимости и добавил, что для решения этих проблем собственники уже не ждут реновации и сами предпринимают действия.

Очень важно, чтобы работы выполнялись соответственно

М.Микочюнас также подчеркнул, что при выполнении реновации очень важно качество. Если работы по утеплению проводятся не соответственно, а фасады не проветриваются, придётся приводить в порядок вентиляционную систему, иначе придется бороться с плесенью.

Эксперт также обратил внимание, что вопросы, связанные с реновацией, сложнее всего обсуждать с пенсионерами, которые обычно не видят смысла в реновации многоквартирного дома, поскольку работы могут затянуться на 5-10 лет. Пожилые люди часто сопротивляются, аргументируя, что они не просто-напросто могут не дождаться окончания реновации.

Стоимость поднимается на 10%

М.Микочюнас упомянул, что после реновации старого многоквартирного дома цена среднестатистической – площадью 44-52 кв.м. – квартиры поднимается на 15%. Стоимость некоторых квартир может повыситься и на 10 или 20%, всё зависит от работ и качества реновации. В средним работы по реновации одной квартиры обходятся в 10000 евро, 50% которых может компенсировать государство.

На вопрос, какие перспективы есть у старых, реновированных, однако все же имеющих низкий энергетический класс многоквартирных домов, по сравнению с многоквартирными домами новой постройки, М.Микочюнас ответил, что на протяжении долгого времени они не должны быть чем-то хуже или дешевле.

Привлекательно развитая инфраструктура

Аналитик группы по недвижимости Inreal Котрина Гришко заявила, что одна из самых актуальных проблем спальных районов – плохое состояние старых построек и большое потребление энергии. Жильцы старых домов часто сталкиваются с некачественным микроклиматом зданий, большим расходом энергии на отопление, плохой звукоизоляцией.

По словам аналитика, покупателям важна не только квартира, но и окружение. Старые микрорайоны привлекательны уже полностью развитой социальной и транспортной инфраструктурой, ясным жилым окружением и соседством.

Между тем большинство отпугивает архитектура советских многоквартирных домов, перегруженные автомобилями дворы и недостаток ухоженных зеленых зон. По мнению собеседника, планировка старых многоквартирных домов также часто бывает неприемлемой для современных горожан. Качественно выполненная реновация может помочь сменить облик старых советских микрорайонов и повысить их привлекательность, однако стоит поразмыслить и о приведении в порядок окружающей среды.

"После проведения реновации многоквартирного дома обычно цена квартиры в нём вырастает на 10-15 процентов, однако все зависит от того, какого типа модернизация была проведена – или только утеплены стены и крыша, или сменена и вся система отопления. После проведения более серьезной модернизации стоимость может подняться и выше.

С другой стороны, следует напомнить, что у каждого здания и любого строительного материала есть свой срок использования. При должном уходе за многоквартирными домами этот срок более долгий, в противном случае – более короткий, однако в любом случае он не бесконечен. Время эксплуатации большей части многоквартирных домов советской постройки давно закончилось, и не все их проблемы можно решить благодаря современным возможностям реновации, однако технологии развиваются, и, возможно, этот путь восстановления станет альтернативой разрушению старых построек. Я не думаю, что построенные в советское время многоквартирные дома останутся пустовать, разве что из-за износа они станут опасными для здоровья и жизни людей", – поделилась замечаниями К. Гришко.

Не хватает ясности о финансировании

Президент Ассоциации строителей Литвы Далюс Гядвилас заметил, что в Литве не хватает ясности, как после 2020 года, когда уменьшится предоставляемая Литве помощь Европейского Союза, будет финансироваться модернизация зданий, какими инструментами будет обеспечено осуществление требований к энергетической эффективности зданий.

По словам собеседника, владельцы квартир, их сообщества должны знать понятные критерии финансирования реновации, установленные соответствующими ведомствами, и быть подробно информированными о возможностях выбора средств реновации.

Собеседник подчеркнул, что обязательно следует совершенствовать критерии отбора подрядчиков, выдвигаемые во время конкурса, для защиты общественных интересов, и обеспечить, чтобы услуги по проектированию и строительным работам предлагали стоящие доверия подрядчики, у которых есть возможность обеспечить качество услуг и безопасность жильцов во время реновации.

"Также очень важно и партнерство подрядчиков, потому что пока что проектами по реновации нехотя занимаются строительные предприятия из-за некачественно подготовленных инвестиционных планов и грозящих издержек", – подчеркнул Д. Гядвилас.