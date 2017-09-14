Что экономисты и бизнесмены думают о повышении минималки?

Отправной точкой для этого обсуждения была идея советника президента бынка SEB Гитанаса Науседы - разрешить самим муниципалитетам устанавливать минимальную заработную плату, поскольку не везде уровень жизни одинаков.

В то же время заместитель председателя правления Банка Литвы Раймондас Куодис сказал, что лучше всего классифицировать минимальную зарплату в зависимости от возраста. А член президиума Конфедерации работодателей Литвы, владелец концерна Vikonda Йоланта Блажите категорична - нет необходимости повышать минимальную заработную плату на данный момент, лучше подумать о мерах по повышению производительности труда.

Расширить полномочия муниципалитетов?

Г.Науседа на прошлой неделе предложил расширить полномочия муниципалитетов и даже позволить им устанавливать минимальную заработную плату. Однако, опасаясь произвола некоторых политиков, он отмечает, что определенный минимум может быть зафиксирован.

«Возможно, его не следует устанавливать, но из-за опасений, что мэры - узурпаторы, мэры - драконы установят минимальный размер зарплаты размером в 60 евро, по соображениям предосторожности, этот минимум может быть установлен. Это могут быть, скажем, текущие 380 евро», - говорит он.

Экономист говорит, что этим предложением он хочет обратить внимание на различное экономическое и финансовое положение муниципалитетов:

«Минимальная заработная плата определяется потребностями и предложением рабочей силы, и в настоящий момент мы знаем, что существуют регионы, где средняя зарплата находится чуть выше минимальной заработной платы и, например, достигает 500 евро.

Если в масштабе государства повышается минимальная зарплата, то отношение средней заработной платы к МЗП составляет всего 70-75%, и это не очень хорошо с точки зрения этого муниципалитета.

Пусть те муниципалитеты, которые могут позволить себе МЗП в 500 или 600 евро сделают это и акцентируют, насколько хорошо у них это получается. Тогда не было бы постоянного аргумента, что МЗП поднимается слишком заметно или слишком мало, так как этот вопрос очень политизирован. Все понимают, что здесь не сгребешь все под одну гребенку, поэтому если уполномочить муниципалитеты, то появится соревновательный момент, когда они начнут соревноваться».

Куодис: молодежь должна получать меньше

Однако у Р. Куодиса, такое предложение не вызывает восхищения:

«Попытки предложить снизить требования для бизнеса в Акмене, по сравнению с Вильнюсом, могут привести к регистрации большого количества предприятий в Акмене».

Он считает, что лучше всего классифицировать минимальную зарплату в зависимости от возраста, т. е. у самых молодых участников рынка труда она была бы ниже,

«Компенсация за работу состоит не только из зарплаты, но и из опыта на рабочем месте, от инвестиций работодателя в обучение. Таким образом, равная минимальная заработная плата 16-летнему и более опытному 25-летнему означает, что реально 16-летний юноша будет зарабатывать больше 25-летнего с большим опытом, даже выполняя неквалифицированную работу», - говорит он.

Президент Литовской конфедерации промышленников Робертас Даргис считает, что минимальная заработная плата может быть установлена в соответствии с отдельными отраслями бизнеса.

«В компаниях, где сотрудники управляют компьютеризованными станками, пишут компьютерные программы, они зарабатывают больше минимальной заработной платы, у них высокая квалификация», - говорит он.

Член президиума Конфедерации работодателей Литвы, владелец концерна Vikonda Йоланта Блажите уверена, что нет необходимости повышать минимальную заработную плату на данный момент и лучше подумать о мерах по повышению производительности труда.

«Минимальная заработная плата в Литве настолько высока, что соотношение средней заработной платы и МЗП является одним из самых высоких показателей в Европейском союзе. Должен существовать разумный предел между тем, что человек зарабатывает, используя свою компетенцию и личную эффективность, а также между тем, что «спускает» сверху популистское правительство», - считает она.