Котрина-Эльжбета Шерпитите (22 года), которая работает в компании Western Union сказала в интервью Euroblogas.lt, что у нее всегда бывает небольшое количество наличных на всякий случай, чаще всего на чаевые: "В сфере услуг сложно оставить чаевые, если платить картой, а труд хочется оценить, вот и стараюсь иметь немного денег на чаевые и талончики в общественном транспорте".

Девушка сказала, что почти всегда расплачивается картой, поскольку это удобно и позволяет экономить время. Она никогда не сталкивалась с проблемами, всюду спокойно расплачивалась картой, поэтому никакого страха не испытывает.

Правда, она не поддерживает идею предпринимателей лишить клиентов возможности расплатиться наличными. "Это грубое решение. Думаю, должна быть свобода выбора, а прозрачность надо поощрять иными способами", − сказала она.

Бывшая манекенщица, а сейчас совладелица Image Group Меда Йонайтите (40 лет) обычно не носит с собой наличные, она рассчитывается банковскими картами. Несмотря на это, она чувствует, что в Литве без наличных иногда попадаешь в неудобное положение: "Даже в Вильнюсе есть ряд рынков, где нельзя расплатиться картой, салоны красоты или бутики, где не принимают карты…"

Правда, Меда заметила, что когда едет за границу, старается брать наличные, поскольку возникают проблемы, которые ей сложно объяснить.

"В одном месте берут, в другом – уже нет. Часто бывают проблемы с местными банками, где тогда среди пустыни найти наличные", – шутит женщина.

"Мне решение бизнеса разрешить только безналичный расчет, хлопот не доставит, но я думаю, это актуально, когда речь идет о крупных суммах, а не о плате за чай или кофе. Люди старшего возраста все еще платят за небольшие покупки наличными", – признала в интервью Euroblogas.lt Меда.

Молодая мама Вайда Баранаускайте (32 года) заметила, что у нее в кошельке всегда есть наличные: "Обычно бывает 20–50 евро на непредвиденные случаи. Хотя я чаще рассчитываюсь платежной картой, это удобно".

"Я заметила, что стало больше мест, где можно расплатиться банковской картой за маникюр, стрижку или массаж. Это хороший знак. Значит, потребность растет, бизнес становится прозрачнее. Я из тех, кто просит чеки везде".

И в поездки Вайда без наличных не отправляется.