Члены Сейма поддерживают идею введения еще одного нерабочего дня

В среду комитет Сейма по социальным вопросам и труду обсудил необходимость еще одного выходного дня в Литве - 2 ноября. Депутаты склонны поддерживать идею, но в то же время идет дискуссия о том, что, возможно, от выходного дня 1 мая следует отказаться.
© DELFI / Karolina Pansevič

С таким предложением выступили члены "Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей" (LLRA-KŠS), которые заверили, что стремятся создать возможности для литовского народа дорожить традициями почитания умерших.

"Мы можем помочь нашим согражданам приезжать чаще. Планируя отпуск и имея возможности приехать в эти дни, чтобы посетить могилы родственников здесь, на родине. (…) Сейм иногда принимает непопулярные законы, должен принимать непопулярные, но этот закон очень ожидаем", - сказала Ванда Кравчёнок.

Статьи по теме:
Работники известной компании жалуются: работаем, как лошади, а зарплаты не повышали уже год  (225)
Литовские предприниматели о рабочем времени: сколько часов в день работать нормально  (51)

За представленный проект проголосовали 7 членов Сейма, 1 против, 3 воздержались. С одобрения Комитета по социальным вопросам и труду эта идея должна быть одобрена Сеймом.

Правительство в своем заключении указало, что оно не согласно с таким предложением, так как среднее число государственных праздников в странах ЕС составляет 12, а в Литве это число выше. Представляя предложение, В. Кравчёнок сказала, что невозможно сравнить цифры с другими странами, потому что в других странах есть не только государственные, но и региональные праздники, например, в Германии.

Кроме того, заключение правительства содержало негативные экономические последствия - увеличение почасовой оплаты труда работников, получающих ежемесячную заработную плату, сокращение заработной платы работников, чья работа оплачивается на временной и удельной основе, потеря части их прибыли государственного бюджета Литвы и муниципальных бюджетов, бюджета государственного фонда социального страхования и других государственных денежных средств.

"Из-за каждого дополнительного нерабочего дня эти фонды не собирают около 40 миллионов евро, хотя некоторые бюджетные учреждения и частные компании работают в праздничные дни", - говорится в отчете.

Социал-демократ Альгирдас Сисас предположил, что, если узаконить выходной 2 ноября, придется отказаться от еще одного дня отдыха, потому что только одна Венгрия празднует два дня в День святых. Его предложение было отклонено.

Статьи по теме:

Парламент Литвы снова поднимает вопрос работы магазинов в выходные дни (20)

После того как выяснилось, что в первый день Пасхи в...

Первомай и нацисты: ловушка для рабочего движения (8)

В 1933 году нацисты объявили 1 мая выходным днем в...

Время работы магазинов в пасхальные выходные в Литве (7)

В пасхальные выходные магазины в Литве меняют время...

Бизнес

ГНИ: более половины компаний подали налоговые декларации

Почти 76 тысяч компаний (около 58%) подали декларации по...

Исследование: работники больше всего нуждаются в уважении руководителей

Уважительный руководитель является одним из главных...

Скоро все жители Литвы будут иметь возможность производить электричество самостоятельно (8)

Если построить в Литве солнечную электростанцию,...

Члены Сейма поддерживают идею введения еще одного нерабочего дня

В среду комитет Сейма по социальным вопросам и труду...

Разгар сезонных работ: сколько можно заработать за лето? (1)

Использование прогрессивных технологий и новейшего...

TOP новостей

Науседа: большое неравенство представляет угрозу социальному миру в Литве (42)

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа в среду...

Американский аналитик: я бы предпочёл, чтобы Путин был изолирован Специально для DELFI (406)

Избранному президенту Литвы не стоит следовать...

Скоро все жители Литвы будут иметь возможность производить электричество самостоятельно (8)

Если построить в Литве солнечную электростанцию,...

Школы из-за жары отменяют уроки: у некоторых детей из носа начала идти кровь

Из-за волны жары некоторые школы в Литве...

Разгар сезонных работ: сколько можно заработать за лето? (1)

Использование прогрессивных технологий и новейшего...