Члены Сейма поддерживают идею введения еще одного нерабочего дня

С таким предложением выступили члены "Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей" (LLRA-KŠS), которые заверили, что стремятся создать возможности для литовского народа дорожить традициями почитания умерших.
"Мы можем помочь нашим согражданам приезжать чаще. Планируя отпуск и имея возможности приехать в эти дни, чтобы посетить могилы родственников здесь, на родине. (…) Сейм иногда принимает непопулярные законы, должен принимать непопулярные, но этот закон очень ожидаем", - сказала Ванда Кравчёнок.
За представленный проект проголосовали 7 членов Сейма, 1 против, 3 воздержались. С одобрения Комитета по социальным вопросам и труду эта идея должна быть одобрена Сеймом.
Правительство в своем заключении указало, что оно не согласно с таким предложением, так как среднее число государственных праздников в странах ЕС составляет 12, а в Литве это число выше. Представляя предложение, В. Кравчёнок сказала, что невозможно сравнить цифры с другими странами, потому что в других странах есть не только государственные, но и региональные праздники, например, в Германии.
Кроме того, заключение правительства содержало негативные экономические последствия - увеличение почасовой оплаты труда работников, получающих ежемесячную заработную плату, сокращение заработной платы работников, чья работа оплачивается на временной и удельной основе, потеря части их прибыли государственного бюджета Литвы и муниципальных бюджетов, бюджета государственного фонда социального страхования и других государственных денежных средств.
"Из-за каждого дополнительного нерабочего дня эти фонды не собирают около 40 миллионов евро, хотя некоторые бюджетные учреждения и частные компании работают в праздничные дни", - говорится в отчете.
Социал-демократ Альгирдас Сисас предположил, что, если узаконить выходной 2 ноября, придется отказаться от еще одного дня отдыха, потому что только одна Венгрия празднует два дня в День святых. Его предложение было отклонено.
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