14 января остановлено голосование в рамках организованного DELFI и CVbankas.lt проекта "Супер работодатель 2019" (Superdarbdavys2019). В конкурсе на 8 номинаций претендовали 260 литовских компаний. Представляем победителей в каждой номинации, которых выбрали читатели портала DELFI.
Superdarbdavys2019
© DELFI montažas

СУПЕР РАБОТОДАТЕЛЬ 2019 – Hegelmann Transporte – 113 094 голоса;

Читатели портала выбрали лучших работодателей в Литве в 2019 году
© Kompanijos archyvas

ИТ / Технологии – Bitė Lietuva – 87 165 голосов;

Читатели портала выбрали лучших работодателей в Литве в 2019 году
© DELFI / Karolina Pansevič

Финансы – Cardinity – 2055 голосов;

Торговля – DEPO – 5755 голосов;

Читатели портала выбрали лучших работодателей в Литве в 2019 году
© DELFI / Karolina Pansevič

Транспорт – Hegelmann Transporte – 113 094 голосов;

Услуги – Eurovaistinė – 23 806 голосов;

Читатели портала выбрали лучших работодателей в Литве в 2019 году
© Augustas Didžgalvis

Промышленность/ производство – EMP recycling – 24 564 голоса;

Строительство – KG Constructions – 16 787 голосов.

Всего в конкурсе участвовало 260 компаний.

Инициатор проекта компания CVbankas.lt благодарит всех участников голосования.

"Очень радует, что Hegelmann - не только отличный партнер по бизнесу, но и социально ответственный ориентированный на работника работодатель", – сказал глава CVbankas.lt Томас Толейкис.

Победителей 21 января наградят в Вильнюсе в зале кинотеатра Multikino.

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