Читатели портала ругают новую разметку на круговом перекрестке у ТЦ "Панорама"



По словам читателя DELFI, условия движения для водителей улучшились, но некоторые решения читатели считают непрактичными.

"На кольце появились участки, ездить по которым нельзя. Но стоит отметить, что такая разметка - не физическое препятствие, поэтому в час пик эти места будут использовать для сокращения пути. Достаточно, чтобы 5-10% водителей не соблюдали правила, и произойдут ДТП", – предупреждают читатели портала DELFI.

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Читатели портала критикуют и небезопасные пешеходные переходы - пешеходы должны пересекать по 3 и более полос, при этом нет островов безопасности, светофоров и т.д.

"Сейчас оставили один опасный переход на выезде с кольца, и второй менее опасный, перед кольцом. Именно здесь три года назад насмерть была сбита девушка. Как всегда, самым виноватым остался водитель, а не опасный переход", – возмущался читатель.

Вильнюсская мэрия акцентировала DELFI, что нет жестких стандартов разметки на этом круговом перекрестке.

Представитель мэрии Томас Камайтис сказал, что горизонтальная разметка не будет единственной мерой.

"Мэрия намерена оборудовать резиновые бортики на заштрихованном поле, а на сплошных линиях - отражатели (как на Жирмунайском кольце и на Оланду)", – сказал собеседник.

По его словам, работы начнутся через пару недель, во второй половине месяца.