"В Lidl мини-мойка в Германии стоит 90, а в Литве – 111 евро", – констатировал читатель.

По словам представителя сети Lidl Валерии Лебедевой, цены в магазинах Lidl устанавливают в соответствии с налоговым и конкурентным окружением конкретной страны.

"Несмотря на то, что цены на некоторые товары могут различаться, мы прилагаем все усилия, чтобы общая корзина самых необходимых товаров в наших магазинах в контексте страны выделялась наиболее привлекательными ценами.

Поэтому целесообразнее было бы сравнивать цены в наших магазинах в Литве с ценами на те же товары в других литовских сетях. Разница в цене может проявляться и из-за разницы в торговой платформе: в Литве Lidl торгует только в магазинах, а в Германии действует и интернет-магазин Lidl", – заметила она.

DELFI уже не первый раз публикует возмущенные письма читателей, связанные с тем, что в литовских магазинах Lidl цены на некоторые товары значительно выше цен на те же товары за границей в магазинах этой сети. Жители сообщали о разных ценах на газонокосилки, куртки и чемодан для рисования.