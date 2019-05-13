Читатели сообщили, что заметили это еще накануне, 11 мая.
"Мы ехали по мосту Любарто, наш автомобиль резко просел, а глушитель зацепил металлические конструкции моста. Мы вышли из авто и почувствовали, что, когда проезжают автомобили, чувствуется вибрация, мы сообщили об этом по номеру 112 и ЗАО Grinda, однако, как видно, ничего не было предпринято (не ограничена скорость и т.д.), кроме того, важный показатель – смещение перил", – сказано в письме читателя.
Он заметил, что каждый день они проезжают мимо этого моста, а в воскресенье вечером рядом с их автомобилем с моста упал отвалившийся кусок бетона.
Поскольку под мостом оборудована платная стоянка для автомобилей, очевидцы информировали и полицию.
"Мы еще раз позвонили по номеру 112, полиция приехала мгновенно, поскольку под мостом стояли автомобили. Оператор Единого центра помощи вызвал и представителей аварийной службы ЗАО Grinda, мы сообщили и компании Susisiekimo paslaugas, которая администрирует стоянку под мостом", – сказано в письме.
По словам читателей, они информировали о сложившейся ситуации все связанные службы.
Читатели надеются, что удастся пресечь несчастье и история Клебонишкского моста в Вильнюсе не повторится: в 2009 году сместились конструкции моста и одна часть моста провалилась на 20 см.
В Литве хотят ввести специальные карты для строителей: наподобие водительского удостоверения
Литовская ассоциация строителей (ЛАС) уже в течение...
Читатели портала предупреждают: мост Любарто находится в плохом состоянии (6)
12 мая читатели портала DELFI сообщили редакции о том, что в...
Прибыль Inter RAO Lietuva в этом году выросла на 60%
В первом квартале этого года контролируемый российским...
Партнерами Lietuvos energija в развитии ветроустановок хотят стать 7 компаний из Европы (1)
Государственная энергетическая группа Lietuvos energija ,...
Самая низкая инфляция среди стран Балтии - в Литве (4)
Цены на потребительские товары и услуги в Балтийских...
TOP новостей
Во втором туре президентских выборов в Литве сразятся Шимоните и Науседа (123)
Через две недели, во втором туре президентских выборов...
В Литве хотят ввести специальные карты для строителей по принципу водительского удостоверения
Литовская ассоциация строителей (ЛАС) уже в течение...
Ответ Сквернялиса Карбаускису: не надо заниматься такими вещами (4)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис , который не...
Президент Литвы: выборы продемонстрировали зрелость литовского общества (17)
Президентские выборы продемонстрировали зрелость...
Референдум о двойном гражданстве состоялся, но голосов "за" не хватило
В Литве 12 мая жители голосовали не только на...