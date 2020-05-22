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Государственная почтовая компания Литвы Lietuvos pastas в прошлом году получила 5,15 млн евро чистой прибыли - на 49% больше, чем в 2018 году.
Lietuvos pašto skyrius Pakruojyje
Lietuvos pašto skyrius Pakruojyje
© Lietuvos pašto archyvas

Выручка компании в прошлом году увеличилась на 5,9% до 94,18 млн евро, говорится в сообщении Lietuvos pastas.

Как сообщает Lietuvos pastas, результаты деятельности за прошлый год обусловлены преимущественно пересылкой вещей - ростом количества получаемых международных посылок. Кроме того, в 2019 году впервые в истории Lietuvos pastas количества пересылки вещей и писем сравнялись - это соответствует мировым тенденциям, согласно которым фиксируется, что на смену пересылке писем приходит пересылка вещей.

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