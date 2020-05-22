Выручка компании в прошлом году увеличилась на 5,9% до 94,18 млн евро, говорится в сообщении Lietuvos pastas.
Как сообщает Lietuvos pastas, результаты деятельности за прошлый год обусловлены преимущественно пересылкой вещей - ростом количества получаемых международных посылок. Кроме того, в 2019 году впервые в истории Lietuvos pastas количества пересылки вещей и писем сравнялись - это соответствует мировым тенденциям, согласно которым фиксируется, что на смену пересылке писем приходит пересылка вещей.
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