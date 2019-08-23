Число вакансий в Литве сократилось на 2,6%

В конце первой половины этого года в Литве было 18,7 тыс. вакансий для наёмных работников - на 2,6%, или на 0,5 тыс. рабочих мест меньше, чем в конце июня прошлого года.
Darbas
© DELFI / Domantas Pipas

По данным Статистического управления Литвы, число рабочих мест в течение квартала - в конце июня этого года по сравнению с концом марта - сократилось на 2,3%, или на 0,4 тыс.

В течение квартала больше всего сократилось вакансий в сфере строительства и торговли (по 0,3 тыс.) и транспорта (0,2 тыс.). Вакансии увеличились в промышленности (0,3 тыс.), в сферах государственного управления и обороны, в обязательном социальном страховании и сфере образования (по 0,1 тыс.).

Наибольшее количество вакансий во втором квартале было в промышленности - 4,6 тыс. (24,7% всех вакансий), в сферах государственного управления и обороны, обязательного социального страхования - 2,8 тыс. (15%), в торговле - 2,5 тыс. (13,1%).

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