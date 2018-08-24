Число свободных рабочих мест в Литве за год сократилось на 2,9%

Число свободных рабочих мест за квартал - в конце июня нынешнего года по сравнению с концом марта - сократилось на 4,6% или на 0,9 тыс., сообщил Департамент статистики.

В конце июня уровень свободных рабочих мест в стране составлял 1,5% и был на 0,1 пункта ниже, чем в первом квартале, а по сравнению с концом июня прошлого года он не изменился.