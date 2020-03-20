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В связи с тем, что международные авиакомпани сократили количество полётов, в пятницу в Литве должны совершить посадку 16 пассажирских самолётов – в пять раз меньше, чем обычно.
Число полётов в аэропорты Литвы сократилось в 5 раз
© DELFI / Karolina Pansevič

"До этого коронавирусного периода за день во всех аэропортах у нас было в среднем около 80 посадок пассажирских самолётов, а иногда и больше", – сказал BNS пресс-атташе компании Lietuvos oro uostai Тадас Василяускас.

В пятницу в Вильнюсском аэропорту должны совершить посадку 10 самолётов, в Каунасе - 6, в Паланге – ни одного.

В Вильнюсе ожидаются два рейса Ryanair из Лондона, один – с Мальты, рейс Turkish Airlines из Стамбула, рейс Lufthansa из Франкфурта, рейс Norvegian Air Shuttle из Стокгольма, рейс "Белавиа" из Минска, рейс Avion express из Парижа, один рейс из Гайленкирхена и один из Валенсии. Все эти рейсы также состоятся и из Вильнюса.

Представитель туроператора Kidy tour Вилма Вайтекунайте информировала BNS, что один дополнительный чартер в пятницу намечен из Варшавы в Вильнюс.

ru.DELFI.lt
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