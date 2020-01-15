Транзитные полеты составили 76% или 204,3 тыс. – их число по сравнению с 2018 годом возросло на 1,1%, сообщило предприятие услуг авиационной навигации Oro navigacija.
Вильнюсский аэропорт в 2019 году обслужил 47,5 тыс. самолетов (на 0,5% больше, чем в позапрошлом году), Каунасский аэропорт – 9,9 тыс. (на 4,5% больше), Шяуляйский аэропорт – 5,6 тыс. (на 11,2% больше), аэропорт Паланги – 4,6 тыс. самолетов (на 2,5% больше).
В прошлом году самолеты чаще всего летали из Литвы в Лондон, Ригу, Варшаву, Копенгаген и Москву.
Число полетов в воздушном пространстве Литвы в прошлом году возросло на 1,2%
Число полетов в воздушном пространстве Литвы в прошлом...
Беларусь просит Литву переваливать предназначенную для нее нефть (4)
У Беларуси продолжаются разногласия с Россией из-за...
Читатели портала выбрали лучших работодателей в Литве в 2019 году
14 января остановлено голосование в рамках...
Вильнюс введет туристический сбор через платформу Airbnb
С февраля жителям Вильнюса, которые сдают квартиры...
В Эстонии спрашивают, за что Литва выставляет счет на миллионы (16)
"Выставление Литвой счетов постоянно витает в...
TOP новостей
Самый дорогой проект за всю историю Вильнюса: вестник перемен или прыщ на лице города (15)
У южного входа в парк Вингис на участке площадью 14 га в...
Правительство России ушло в отставку Путин назначит Медведева замглавы Совбеза РФ (396)
Правительство России уходит в отставку, но будет...
Путин предложил главу ФНС Михаила Мишустина на должность премьера (12)
Президент России Владимир Путин предложил...
Паланга готовится к празднику корюшки – рыбаков-любителей просят поспешить (14)
В Паланге наблюдается оживление – до праздника...
Ландсбергис: АЭС в Островце - кремлевский проект с целью наказать Литву за независимость (119)
В парламенте Литвы был представлен меморандум,...