Через Swedbank предположительно прошло около 9 млрд евро (95 млрд шведских крон) подозрительных переводов. Это в два раза больше, чем сообщало SVT месяц назад.

В банке говорят, что "они очень серьёзно относятся к предотвращению и распознанию отмывания денег". Swedbank сообщил, что сумма, упомянутая в репортаже SVT, является суммой всех перечислений между Danske Bank и Swedbank с 2007 по 2015 год, которая появилась при оценке ряда индикаторов риска. Там указывают, что это не значит, что все проверенные банком транзакции на заре скандала в Danske Bank являются подозрительными.

В ноябре 2018 года прокуратура Дании предъявила Danske Bank обвинение в отмывании 150 млрд евро. В начале февраля этого года шведская корпорация SVT заявила о том, что денежный поток между балтийскими филиалами Danske Bank и Swedbank составлял не менее 5,8 млрд евро, а в нем есть перечисления от фирм, которые засветились громких скандалах, например, деле Сергея Магнитского.