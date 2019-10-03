"Литва покупает газ у российской компании "Новатэк", – такие заголовки мелькают в зарубежных СМИ.

Агентство Reuters сообщало, то в апреле в Литву пришли три танкера, а покупатель российского газа - госкомпания Ignitis (ранее – Lietuvos energijos tiekimas (LET) и компания Achema. Обе они покупали газ у "Новатэк".

Два танкера с газом были предназначены для Achema, а один - Ignitis, через посредника Trafigura.

На сегодняшний день терминалом пользуются три компании: Achema, Ignitis и Imlitex, две из них покупали газ у соседей, предлагавших хорошую цену.

Директор Klaipėdos naftos (KN), которая отвечает за деятельность терминала СПГ, Арунас Молис сказал DELFI, что в этом году до 19 сентября 85% газа поступило из Норвегии.

По данным KN, в 2015, 2016, 2018 г. газ из Норвегии составлял 100%, а в 2017 году – 70%.

По словам Молиса, только в этом году цены на российский газ были такими, что компании смогли закупить его. Это результат работы завода в Высоцке.

Географически положение Клайпеды удобно для поставок газа с этого завода-терминала в ленинградской области.

По данным KN, в этом году в Клайпеду прибыло 18 небольших грузов из Высоцка.

"Согласно дополнительной информации, нам известно, что в сентябре из Франции с терминала Montoir тоже пришел российский газ", – сказано в сообщении и отмечено, что надо считать объем поставок, а не частотность, поскольку небольшой груз - это около 10 000 куб. м, а большой - 138 000 куб. м.

"Например, в мае было 5 грузов из Equinor в Норвегии и 3 маленьких из Высоцка. Пропорция выглядит так: 276 000 куб. м из Норвегии и 30 000 куб. м из Высоцка", – сказано в ответе компании.

Молис напомнил и о цели терминала СПГ в Литве - это конкурентноспособность цены на газ.

По его словам, до появления терминала, Литва за газ платила на 1/4 больше, чем другие страны Европы.

Консерватор, член парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас сказал DELFI, что часто сталкивается с разной позицией в вопросе закупок газа в России.

Первое - "Новатэк" связана со структурами политической элиты в России.

"Это олигархи, которые входят или нет в санкционный список, это близкий круг Путина. Естественно, что это карман Путина, его кошелек, или что-то близкое. По сути, наша страна, покупая газ у "Новатэк" финансирует связанные с Путиным структуры", – сказал он.

Вторая позиция связана с ценами и конкуренцией.

"Нам хорошо, что есть конкуренция между "Новатэк" и "Газпромом". Возможно, это не только вопрос цен, но и внутренней конкуренции в стране.

На основе этих двух позиций, вердикт следующий: аспект цены и аспект поддержки режима Путина", – сказал он.

Кащюнас не считает конкуренцию на внутреннем рынке в России искренней и реальной. Он считает, что она находится под контролем. и "Новатэк" может предложить более низкую цену из-за связей с Кремлем.

"Я придерживаюсь моего мнения - странно, что государственная компания в Литве покупает газ у близких к Путину людей, олигархов", – сказал депутат.

DELFI напоминает, что один из акционеров "Новатэк" - Геннадий Тимченко, который входит в санкционный список.

Представители Минэнерго сказали DELFI, что наблюдают активность российских газовых компаний в Литве, а количество закупаемого у них газа - незначительное.

"Однако, мы оцениваем ситуацию, не исключаем возможность диверсификации источников, если эти количества увеличатся и будут отрицательно сказываться на конкуренции", – сказано в ответе Минэнерго. Там также отмечается, что не весь этот газ используют в Литве, часть газа продают.

Экс-министр энергетики Ромас Швядас сказал, что терминал СПГ был средством упразднения монополии российского газа, в то время "Газпром" злоупотреблял своим доминирующим положением.

О нынешней ситуации покупок газа в России он сказал, что видит два аспекта: цены и ценностей.

Ценностная оценка касается позиции государства в отношении компаний, один из акционеров которых находится в санкционном списке", – сказал Швядас.

Тут, он считает, свою позицию государство должно представить ясно и на юридической основе.

Он заметил, что компания "Новатэк" быстро расширяет свою деятельность в Польше. Есть данные, что ее дочерняя компания Creon Gas намерена расширяться и в странах Балтии, а это уже риск для Литвы и серьезный сигнал руководству.

DELFI пытался связаться с госкомпанией Ignitis.

В комментарии было сказано, что цель терминала СПГ в Литве - избежать монополии одного поставщика и создать конкуренцию, от этого будет польза самим потребителям.

Ignitis указала, что договор о поставке газа с "Новатэк" она не заключала.

По данным источников DELFI, если компания не будет закупать российский газ через терминал СПГ, то цена на газ для потребителей может увеличиться на несколько процентов.