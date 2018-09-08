В период 2007-2015 гг. через филиал Danske Bank в Эстонии были переведены средства нерезидентов в сумме 150 миллиардов (150 000 000 000) долларов, среди которых имелись и деньги сомнительного происхождения, передает датская газета Berlingske сообщение издания Wall Street Journal.
© DELFI / Karolina Pansevič

Американское издание ссылается на анонимной источник, якобы узнавших, что такую сумму представили руководству банка в качестве результата внутреннего расследования.

”Банковские аудиторы не уточнили, что все 150 миллиардов долларов средств нерезидентов, проследовавших через эстонский филиал Danske Bank, были бы ”грязными” деньгами”, — отметили в Wall Street Journal.

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Если сложить рядом 150 миллиардов однодолларовых кпуюр, то ими можно 580 раз обернуть Землю.

rus.delfi.ee
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