Контролируемый компанией по переработке и транспортировке нефти Orlen Lietuva нефтетерминал в Бутинге за три квартала отгрузил 7,256 млн. тонн нефти - на 6,7% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.
Būtingės naftos terminalas
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Только в сентябре терминал отгрузил 994,2 тыс. тонн нефти или на 42,2% больше, чем в сентябре прошлого года, и на 12,4% больше, чем в августе, сообщила BNS предварительные данные дирекция Клайпедского порта.

В 2016 году терминал отгрузил 9,31 млн. тонн нефти - на 7,3% больше, чем в 2015 году.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Бизнес

Соцсети и коррупция: как блоги обваливают стоимость компаний (2)

Оказывают ли посты о коррупции в социальных сетях...

Мечты упали в цене: россияне назвали достаточный для счастья уровень дохода‍ (8)

Счастье — это зарплата в 50 тысяч рублей в месяц, уверены...

Через Бутинге в этом году импортировано больше нефти (6)

Контролируемый компанией по переработке и...

ESO позаимствует у Lietuvos energija 100 млн. еро (1)

Предприятие по распределению электроэнергии и газа...

Евросоюз не может согласовать единую позицию по "Северному потоку-2" (22)

Евросоюзу не удается согласовать единую позицию по...

TOP новостей

В Литве не хватает медиков - вся надежда на приезжих (42)

Проблему нехватки медиков министр здравоохранения...

Сколько жители Вильнюса будут платить за отопление? (3)

В этом году новый отопительный сезон снова начался в...

Рейд в Вильнюсе: выпил, дал взятку - в тюрьму (6)

В субботу утром вильнюсское дорожная полиция снова...

Трагедия в Утене: один убит, другой ранен 93-летний выстрелил в знакомого (6)

Вечером в пятницу в Утене произошла трагедия: в одном из...

В Польшу - не только за продуктами: что еще оттуда везут соотечественники (35)

Жители Литвы ездят в польские торговые центры не...