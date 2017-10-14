Только в сентябре терминал отгрузил 994,2 тыс. тонн нефти или на 42,2% больше, чем в сентябре прошлого года, и на 12,4% больше, чем в августе, сообщила BNS предварительные данные дирекция Клайпедского порта.
В 2016 году терминал отгрузил 9,31 млн. тонн нефти - на 7,3% больше, чем в 2015 году.
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