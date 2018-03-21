Только в феврале через Бутинге было перевалено 988,3 тыс. тонн нефти – на 38,3% больше, чем в феврале прошого года (714,7 тыс. тонн) и на 32,2% больше, чем в январе этого года (747,8 тыс. тонн), сообщили BNS в Клайпедском порту.

В 2017 году терминал перевез в общей сложности 9,8 млн. тонн нефти - на 5,4% больше, чем в 2016 году (9,3 млн. тонн).

Через Бутингский терминал Orlen Lietuva с середины 2006 года импортирует нефть только для своих нужд.