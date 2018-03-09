Об этом в пятницу говорили премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Сквернялис порадовался тесным экономическим сотрудничеством между двумя странами, тем, что достигнуто соглашение между Orlen Lietuva и "Литовской железной дорогой" - до конца 2019 г. восстановят участок железной дороги до Латвии, тем, что Польша решила не покупать небезопасное электричество у Беларуси.
"Я бы хотел поблагодарить премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, за то, что он нашел время посетить Вильнюс. Я высоко ценю возможность встретиться сегодня и обсудить важные для обеих сторон вопросы. Я надеюсь, что этот визит сделает отношения еще более активными.
Польша - наш сосед и очень важный партнер. Наш связывает исторический опыт и множество общих интересов", – сказал на пресс-конференции Сквернялис.
Он подчеркнул важность польско-литовских отношений:
"Польша - важный экономический партнер Литвы – третий партнер по торговле и второй по размеру экспортный рынок для товаров литовского происхождения. Радует, что торговые потоки еще растут".
Сквернялис напомнил, что в прошлом году был разрешен конфликт между Orlen Lietuva и "ЛЖД", рассказал, что до конца 2019 года восстановят железнодорожную ветку до Реньге.
По его словам, с мая увеличится число рейсов польской компании LOT из Литвы, Литва заинтересована и в морском пароме, который курсировал бы между Клайпедой и Щецином.
Сквернялис поблагодарил Польшу за помощь в деле синхронизации электросетей в странах Балтии с европейскими.
"Мы высоко ценим позицию Польши, которая решила не покупать небезопасную электроэнергию с Островецкой АЭС", – сказал премьер-министр Литвы.
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