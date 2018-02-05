Как пишет портал, самая большая проблема заключается в том, что США возвращает налоговую переплату банковскими чеками, которые присылает в Литву, а их в Литве обналичивает только банк SEB, который с 13 марта перестанет оказывать такую услугу. Раньше чеки в Литве обналичивали и другие коммерческие банки, однако они отказались от предоставления этой услуги, ссылаясь на ее непопулярность.

"Чек зарубежного банка, как платежное средство - рискованная услуга по причине вероятного использования чеков с мошенническими целями. Поэтому мы предлагаем клиентам выбирать альтернативные расчетные средства, например, международный перевод средств", - говорится в ответе банка SEB порталу.

Банк Литвы (центробанк) не вправе указывать банкам предоставлять услуги по инкассации выданных за рубежом средств. Специалисты банка рекомендуют инкассировать выданный США чек в банках США, а пересылать средства в Литву другими способами.