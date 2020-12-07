Правительство Литвы 7 декабря приняло новое ограничение - частный сектор должен будет работать удаленно, как сейчас работают государственные и муниципальные учреждения.
"Есть обязательное указание об удаленной работе как для государственных, так и для частных компаний, за исключением тех случаев когда удаленно работать невозможно", – сказал ВРИО премьер-министра Саулюс Сквернялис.
Вероятно, будет проводиться более жесткий контроль или частые проверки.
"Мы отвечаем за государственный и бюджетный сектор, поскольку там порядок жестко описан в законах. Что касается частных учреждений – думаю, Государственная инспекция по труду, если будет такая возможность и необходимость, сможет контролировать. Но я еще раз подчеркиваю – все эти запреты не для власти и не для правительства. Если бы соблюдали принятые ранее ограничения, то, возможно, новые ограничения не требовались бы", – сказал он.
Романовский сказал, что новое ограничение на бизнес сильно не повлияет.
"Я думаю, что кто мог, уже давно работают удаленно, а многие и не возвращались в офисы. Может менялись проценты, но целиком бизнес с удаленки не возвращался", – уверяет Романовскис.
"Ждем вакцины", - продолжил он.
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