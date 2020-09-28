В 2019 году доходы частных клиник увеличились на 23%, а прибыль выросла на треть, таковы данные обзора, подготовленного Scorify по частным медицинским учреждениям.
В сентябре в частном секторе работало на 4% больше работников, чем год назад (тогда работников было 27 000).
Согласно данным Департамента статистики, все учреждения системы здравоохранения - и больницы, и поликлиники, и зубные кабинеты - за 6 месяцев этого года получили 949 000 млн. евро – это на 4% больше, чем за первые полгода 2019 г.
По данным главы Scorify Жильвинаса Милерюса, рост числа работников в частном медицинском секторе в этом году показывает, что результаты их деятельности в этом году будут не хуже, чем в прошлом.
"Надо оценить и то, что после окончания карантина частные клиники восстановили работу на 100%, в отличие от государственных и муниципальных, поэтому к концу года можно наблюдать рост доходов, по сравнению с прошлым годом", - сказал он.
Крупнейшие частные медучреждения по уровню доходов.
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