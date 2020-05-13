Часть торговых сетей снижает цены на литовские товары

Коммерческий директор Maxima LT Вилма Друлене сказала, что цены на 500 литовских товаров с 12 мая снизились на 15%. По ее словам, в инициативе участвуют 50 производителей. В числе этих товаров - молочные продукты, мясные изделия, хлеб, бакалейные товары, рыба и рыбопродукты, кондитерские и кулинарные изделия, косметика и средства гигиены.

Друлене не сказала, на какое время снижены цены, но сказала, что речь идет о постоянных ценах.

По словам представителя Lidl Lietuvа Валдаса Лопеты, сеть постоянно пересматривает ценовую политику, часть цен была снижена.

"В последнее время мы снижали цены на сливочное масло, свежее мясо, мясные изделия и яйца", – сказал он.

Представители торговой сети Iki сказали, что на прошлой неделе решили поддержать местных производителей, поэтому на этой неделе некоторые товары продают по более низкой цене, а их список постоянно расширяется.

Представитель Rimi Lietuvа Ева Гиндрене сказала, что переговоры с поставщиками они ведут псотоянно.

Пресс-секретарь сети Norfа Дарюс Рилишкис подчеркнул, что цены колеблются, их регулярно пересматривают.

Эксперт в сфере розничной торговли Юстас Гавенас сказал, что подобные инициативы приветствуются, если они помогут реализации литовских товаров, но напомнил, что важно, чтобы не пострадали фермеры.

"Если будут покупать больше литовских фруктов, овощей, будет лучше, поскольку продукцию реализуют, не надо искать экспортные рынки. (...) Но надо говорить и о том, на каких условиях будет проходить закупка товаров. Скупают ли продукцию у фермеров по рыночной цене, не оказывают ли на них давление, требуя делать скидки и т.д.", – сказал он.

Значительное снижение цен в Литве в последний раз наблюдалось в 2015 году. Maxima LT тогда в среднем снизила цены на 1000 товаров на 13%, Rimi в среднем на 12% – на 600, а Iki обещала в течение года не повышать цены на 300 товаров.