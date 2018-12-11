По данным издания, основные здания университета будут переданы другим вузам. Большую часть главного здания на Жверинасе, на ул. Студенту, передадут Вильнюсской коллегии. Второе здание в Науяместисе будет передано университету им. Витаутаса Великого.
Имущественный банк займется продажей общежитий на ул. Салтонишкю, Студенту и Швитригайлос, а также дома отдыха в Паланге и зданий в Швенченском районе.
Кроме того, после того как Вильнюсская коллегия переведет часть факультетов на ул. Студенту, она передаст Имущественному банку свои нынешние здания, тогда будут решать, что делать с ними. Часть имущества Вильнюсской коллегии может перейти в руки Вильнюсской мэрии.
Ранее сообщалось, что в ходе реформы сети вузов в Литве ЛЭУ присоединили к университету им. Витаутаса Великого. Этот университет получит и часть зданий ЛЭУ.
По подсчетам экспертов, все имущество ЛЭУ, состоящее из 20 объектов, оценивается примерно в 50 млн. евро.
Сейм Литвы утвердил бюджет 2019 года (2)
Сейм Литвы во вторник утвердил бюджет 2019 года. За него...
Литовский бизнесмен менял название своей эстонской фирмы 39 раз. Зачем?
Литовец Лауринас Чютис (30 лет, на фото) вывел...
Литва вошла в топ-20 стран у российских туристов (5)
Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг...
Elektrum Lietuva: электроэнергия в Литве снизилась в цене на 7% (7)
На минувшей неделе цена на электроэнергию снижалась...
Сейм Литвы готовится принять госбюджет страны на следующий год
Во вторник литовский парламент планирует утвердить...
TOP новостей
Сейм Литвы утвердил бюджет 2019 года (2)
Сейм Литвы во вторник утвердил бюджет 2019 года. За него...
Премьер-министр Литвы обратился в спецслужбы в связи с возможным влиянием на консерваторов (57)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис не...
Жители Литвы должны поспешить с подачей заявок на "детские" деньги
Заявку на получение "детских" денег родители могут...
Источники: Лукишкскую тюрьму переведут в другое место в конце 2019 года (3)
Несмотря на то, что общество считало, что Лукишкский...
Бастующим литовским учителям оказывают и финансовую помощь (17)
В Литве учителя бастуют уже пятую неделю. Им оказывают...