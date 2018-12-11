По данным издания, основные здания университета будут переданы другим вузам. Большую часть главного здания на Жверинасе, на ул. Студенту, передадут Вильнюсской коллегии. Второе здание в Науяместисе будет передано университету им. Витаутаса Великого.

Имущественный банк займется продажей общежитий на ул. Салтонишкю, Студенту и Швитригайлос, а также дома отдыха в Паланге и зданий в Швенченском районе.

Кроме того, после того как Вильнюсская коллегия переведет часть факультетов на ул. Студенту, она передаст Имущественному банку свои нынешние здания, тогда будут решать, что делать с ними. Часть имущества Вильнюсской коллегии может перейти в руки Вильнюсской мэрии.

Ранее сообщалось, что в ходе реформы сети вузов в Литве ЛЭУ присоединили к университету им. Витаутаса Великого. Этот университет получит и часть зданий ЛЭУ.

По подсчетам экспертов, все имущество ЛЭУ, состоящее из 20 объектов, оценивается примерно в 50 млн. евро.