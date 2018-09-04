"Приближающийся визит папы римского в Литву – важное событие. Мы верим, что многие участники встреч с папой хотят украсить себя специальной атрибутикой. Очень важно также, чтобы люди, которые покупают такие вещи, могли участвовать в финансировании расходов на организацию этого визита", – сказала гендиректор Maximа Кристина Мейде.

Вильнюсское епископство подчеркнуло, что сувениры будут продавать и в других местах, но других торговых сетей в этом списке нет. Представитель епископства Санта Канчите сказала, что Maxima согласилась продавать официальную атрибутику, поэтому с 3 сентября она появилась на прилавках этих магазинов.

"За неделю до визита атрибутику можно будет купить и в Вильнюсских туристических центрах. Мы не можем сказать, что это окончательный список распространителей, мы открыты для тех, кто хотел бы участвовать в этом, поэтому число мест продажи может увеличиться", – сказала она.

Представители Rimi и Lidl сказали, что если бы им предложили, они тоже рассмотрели бы такую возможность, но им никто не предлагал. Сеть Iki тоже не получала такого предложения.

Производители сувениров не могли ответить на вопрос, почему другим сетям не предлагали продавать атрибутику. "Мы открыты для всех. И сейчас появляются разные точки, которые обращаются. Мы рады, что есть торговая сеть, которая покрывает всю Литву, а чем больше будет точек, тем лучше", – сказал ответственный за координирование вопроса сувениров волонтер Тадас Брузгулис.

В магазинах Norfa атрибутику также не будут продавать. Представители сети сказали, что даже не обсуждали такую возможность, поскольку для них это связано с этикой. "Мы сами не производим, предложения не поступали и что для нас важно, что несмотря на то, что мы рады этому визиту, у нас возникает вопрос этичности такой торговли. Одно дело в храмах дарят сувениры людям, которые в качестве благодарности жертвуют на храм, а иное дело - торговля в супермаркетах", – сказал пресс-секретарь сети Дарюс Рилишкис.

Брузгулис сказал, что выручка от продажи сувениров принесет пользу. "Самое главное - встреча с папой, воспоминание о ней. Сувенир будет напоминанием, источником надежды (...). Самое же главное - услышать, что нам скажет папа" – сказал он.

Брузгулис подчеркнул, что производители не получают прибыли от продажи таких сувениров. "Хочу подтвердить, что поставщик участвует в проекте на правах волонтера и отказывается от прибыли, передавая ее конференции литовских епископов, которая на эти деньги будет финансировать организацию визита папы", – сказал он.

Какая часть выручки достанется сети Maxima, не упоминают. "Себестоимость атрибутов составляет 50-80%. Все зависит от конкретного изделия", – сказал Брузгулис.