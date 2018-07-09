Цены в Паланге выше, чем в Париже: 320 евро в сутки

Раньше вилла принадлежала графам Тышкевичам. Во время Первой мировой войны здание было повреждено, но уцелело. В 1933 г. его обновили, в нем находился студенческий комитет. Во время Второй мировой войны Komoda получила более значительные повреждения, неоднократно горела. В течение долгого времени здание было заброшенным, без крыши. В 2009 г. его зарегистрировали как объект культурного наследия. В 2016 г. предприниматель Эгидиюс Вичюс купил его и реновировал за свой счет. Сейчас о вилле заботятся Мартинас и Каролина Мейдусы.

По их словам, вилла названа Komoda, поскольку своей формой напоминает тумбу-комод. Ее сначала называли "Белый лебедь", "Морской замок", а потом уже "Комода". Это название появилось еще во времена Тышкевичей.

"Так мы ее и называем", – сказали владельцы виллы, построенной в XIX в. по проекту итальянского архитектора Леонардо Маркони. Похожие здания есть в Монако, во Франции, поэтому предполагают, что Маркони продал свой проект за границу.

В день открытия виллу могли осмотреть все желающие. Всего там – 10 роскошных комнат, у каждой свое название.

Сутки в двухместном номере обойдутся в 320 евро, в номере попроще – 240 евро. В стоимость входит и завтрак.