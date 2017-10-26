Экономисты утверждают, что в это году больше всего на рост цен на товары и услуги подействовал рост зарплат, подорожание некоторых продуктов питания и повышение акциза на алкоголь. Однако в следующем году влияния акцизов на цены не будет, поэтому и инфляция будет ниже, чем в этом году.

Старший экономист банка в странах Балтии Danske Bank Рокас Граяускас сказал, что в этом и следующем году больше всего на росте цен скажется рост зарплат.

"Конечно, рост зарплат, как мы думаем, только начинается и это будет способствовать повышению цен на услуги. Цены на услуги будут расти, как и в этом году, может немного больше, но потому что цены на продукты и энергетику будут расти медленнее, чем в этом году, поэтому общий результат - замедлит рост цен", - сказал Граяускас.

По его мнению, нынешний темп инфляции логичен, поскольку Литва приближается к среднему качеству жизни в ЕС.

"Ситуация логичная. Есть объективные факторы. Если мы говорим, что по качеству жизни и уровню зарплат хотим достичь среднего уровня в ЕС, то не стоит надеяться, что цены не увеличатся. Если будут расти зарплаты, вырастут и цены. Это нормальная тенденция. Было бы плохо, если бы цены росли быстрее, чем зарплаты, поскольку это снизило бы покупательскую способность", - сказал экономист Danske Bank.

Старший экономист банка SEB Тадас Повилаускас считает, что в следующем году на рост цен повлияет повышение акциза на дизельное топливо.

"Прогнозируют, что повышение акциза приведет к подорожанию дизельного топлива на 2%, если не изменится цена на нефть. Акциз на табачные изделия последовательно растет. Вопрос, как изменятся цены на газ и электроэнергию. Думаю, что если сохранятся нынешние тенденции, а зарплаты будут расти немного медленнее, чем в этом году - на 7%, то инфляция из-за зарплат будем меньше", - сказал Повилаускас.

Вице-министр финансов Дайва Брасюнайте в парламенте сказала, что с марта 2018 г. повысят акциз на дизельное топливо и табачные изделия, что приведет к повышению инфляции на 0,04%.

Повилаускас сказал, что пока неясно, каким будет влияние цен на алкоголь на инфляцию в 2018 г. Правительство в следующем году акциз на алкоголь повышать не планирует.

"Наверное, всем понятно, что пиво подорожало больше, чем повысился акциз. Алкоголь дорожает обычно больше, чем повышают акциз. В ЕС чаще всего акциз повышают последовательно", - заметил аналитик.

Старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас был более пессимистичен и предположил, что по внешним причинам инфляция в 2018 г. может быть выше, чем в этом.

"Я бы очень хотел верить, что инфляция стабилизируется и будет такой как в этом году или меньше. Но нельзя исключить сценарий ускорения ее роста. Возможно, в следующем году инфляция будет такой же или выше", - сказал BNS Маурицас.

По его мнению, на рост инфляции может повлиять низкая процентная ставка и приемлемая денежная политика, а также мировые тенденции.

"Надо смотреть на внешние факторы", - прибавил экономист.

Банк Luminor до конца ноября планирует представить новейшие тенденции. DNB ранее прогнозировал, что инфляция в этом году составит 3%, а в следующем - 2,5%, Nordea - 3,8% и.3,4%. По данным Департамента статистики, среднегодовая инфляция в сентябре в Литве составила 3%.