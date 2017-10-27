По данным Pricer.lt, в октября, как и в сентябре, подорожали молочные продукты. В прошлом месяце сливочное масло (82% жирности, 1 кг) в среднем подорожало в магазинах на 8,2%, а с начала года цена на него выросла на 51,6%.

Сливочное масло в октябре больше всего подорожало в магазинах Maximа, где самое дешевое масло подорожало на 65%. Популярная сметана Dvaro (30% жирности) с начала года подорожала на 43,1%, а в октябре на 12%.

Из-за плохой погоды и плохого урожая яблок в Литве и Польше подорожали яблоки. По сравнению с январем-февралем самые дешевые яблоки подорожали на 33,2%, их цена в зависимости от магазинов составляла 44-78 евроцентов за кг.

В октябре больше всего продуктов подешевело в магазинах сети Lidl (3,1%), а больше всего подорожало - в Aibė (9,5%).

С начала года корзина самых популярных продуктов подешевела лишь в одном магазине – в Lidl, на 4,49%, или 2,55 евро. В других магазинах они подорожали, больше всего корзина подорожала в Iki – на 17,33%, или 8,96 евро.

В октябре лидер рейтинга не изменился. На первом месте остаются магазины сети Norfa, магазины сети Lidl поднялись на третье место. Разница между корзиной самых дешевых товаров в Norfa (51,8 евро) и самой дорогой в Iki (60,67 евро) составляет 8,43 евро.

В корзине самых популярных товаров наблюдается подорожание. Популярные продукты в октябре больше всего подорожали в магазинах Aibė – 8,2%, Maxima – 6,6%, электронном магазине Barbora – 4,6%, а подешевели – в Iki – 7%.

В октябре лидером остается Norfa, в ней вся корзина популярных товаров обойдется в 36,72 евро, на последнем месте – Maxima (38,40 euro), где товары тех же брендов были дороже.

Сравниваемые цены фиксировали 16 октября в литовских магазинах Maxima, Iki, Norfa, Rimi, Lidl, Aibė и э-магазине Barbora. Подробные результаты исследования здесь..