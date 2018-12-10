Например, в магазинах сети Maxima некоторые литовские яблоки, урожай на которые в этом году был рекордным, стоят дороже бананов.

"Обычно местные яблоки не бывают дороже бананов – в нашей сети самые дешевые нефасованные яблоки стоят 0,41 евро за кг, фасованные "Привет из деревни" – 0,69 евро, а фасованные экологические "Богатырь" – 0,89 евро. Между тем бананы с этикеткой "Гарантия низкой цены" стоят 0,75 евро за кг", – сказал пресс-секретарь сети Паулюс Стонис.

Торговцы говорят, что неправильно утверждать, что из-за большого урожая были низкими закупочные цены. Низкие цены были на те яблоки, которые предназначены для производства другой продукции.

"Из-за засухи яблоки были мелкими, да их много, но тех, которые отвечают стандартам, в этом году было меньше. Если сравнивать этот и прошлый год, то литовские яблоки в среднем подешевели на 20 центов за кг. Между тем цена на бананы осталась прежней 70-75 центов", – сказал Стонис.

Перемены фиксируют и другие сети – литовские овощи вытесняют привозные.

Пресс-секретарь IKI Берта Чайкаускайте сказала, что перемены в ноябре фиксировались в ассортименте овощей и фруктов и их популярности. В ноябре прошлого года на первом месте был литовский картофель, а в этом - привозные бананы. Хурма также популярнее картофеля, а мандарин был вытеснен авокадо.

Чайкаускайте объясняет это тем, что осень в этом году была теплее обычного, поэтому сезон некоторых овощей и фруктов затянулся.

"Сезон авокадо в этом году был длительнее обычного, поэтому авокадо подешевели на 1/4. Хурма по той же причине на 14% дешевле. Это конечно же привело к тому, что эти фрукты вырвались в лидеры. Между тем мандарины, я не сомневаюсь, еще дождутся своего часа. Для многих это зимний, рождественский фрукт, его продажи растут уже сейчас", – сказала Чайкаускайте.

По данным сайта produktukainos.lt, на 48 неделе года нефасованные яблоки Janagold в этом году без акций в среднем стоили 0,93-1,37 евро за кг, а в прошлом 0,92-1,39 евро. Картофель соответственно 39 и 42 цента за кг.