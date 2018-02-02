Из-за того, что некоторые овощи, например, картофель из-за дождливого лета быстро портится на складах, прогнозируют, что литовских овощей скоро не останется. Кроме того, качественные овощи могут подорожать, поскольку овощи, от которых овощеводы хотят быстрее избавиться – быстро портятся, поскольку насыщены влагой.
За год картошка в литовских магазинах подорожала с 32 до 37 евроцентов за кг.
"Цена на хорошую картошку на рынке в этом году выше, чем в прошлом, но есть также некачественный картофель, который долго не простоит, поэтому цена на него держится в пределах прошлогодних цен", – сказала глава Литовской ассоциации овощеводов Зофия Циронкене.
В самих хозяйствах цена на картофель колеблется от 8 до 22 евроцентов. Цена варьирует в зависимости от качества.
"Разница так велика из-за неодинакового качества. На рынке много картошки, которая плохо хранится, цена на ту, что хранится хорошо – высокая. Если обобщить ситуация, то хранение урожая как и его сбор в прошлом году, для овощеводов - большая головная боль, поэтому они не рискуют долго хранить картошку, при первой возможности стараются ее продать", – сказала Циронкене.
Не исключение – и морковь. С начала года килограмм фасованной моркови подорожал на 5 евроцентов.
"После нового года цены на морковь везде стали расти. На этом сказалась неблагоприятная погода в большинстве стран Европы, в одних была засуха, в других - сильные осадки осенью, что мешало уборке урожая, морковь в хранилища везли мокрую", – сказала Циронкене.
Директор сельхозкомпнаии Šaka Юозас Пукялис сказал, что нынешняя ситуация как в плане цен, так и качества сохранится до весны, а потом будем есть импортные овощи.
"Думаю нынешняя ситуация сохранится до апреля, а дальше сложно сказать, испортится ли на складах картошка, может, еще немного пролежит. Однозначно могу сказать, что до нового урожая литовской картошки не будет, будут завозить картофель из Египта или Крита", – сказал он.
По словам Циронкене, с морковкой ситуация для покупателей обстоит лучше. Если фермеры договорятся с ТЦ, то литовской морковки хватит до нового урожая, но если не договорятся, то морковь продадут в другие страны.
Циронкене сказала, что прошлый год был кошмаром не только для тех, кто выращивает картошку и морковку. Проблемы были и у тех, кто выращивал капусту, лук и свеклу.
"Урожай был хуже. К примеру, лук из-за сильной влажности никак не мог завершить вегетативный период, его невозможно было высушить на улице, пришлось везти на склады и сушить там, из-за этого увеличились расходы, ухудшилось качество", – сказала Циронкене.
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