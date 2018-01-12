Несмотря на то, что за месяц общий для всех городов индекс не изменился, в отдельных городах фиксировались различные изменения. В декабре 2017 года рост цен фиксировался в Каунасе, Шяуляй и Паневежисе - соответственно на 0,2%, 0,3% и 0,5% и средняя стоимость квадратного метра увеличилась до 1031 евро (+2 евро/м²), 612 евро (+2 евро/м²) и 576 евро (+3 евро/м²). В Вильнюсе изменений не было и стоимость квадратного метра осталась такой же как в ноябре 2017 – 1468 евро. В Клайпеде цены снизились на 0,2% до 1037 евро (-2 евро/м²).

За год (в декабре 2017 г., по сравнению с декабрем 2016 г.) цены на квартиры увеличились во всех крупных городах: в Каунасе – на 4,8%, в Вильнюсе – 3,6%, в Паневежисе – 3,1%, в Шяуляй – 2,7% и Клайпеде – 2,4%.

"По данным отдельных и общих результатов крупных городов, 2017 г. можно назвать годом умеренного роста цен на жилье. В 2016 г. рост цен составил 5,5%, а в 2017 г. общий рост снизился до 3,6%.

Однако, если брать отдельно разные города, то видно изменение тенденции. Если в 2010–2016 г. лидером роста цен была столица, то в 2017 г. больше всего цены увеличились в Каунасе. В 2016 г. в Каунасе рост цен на квартиры составил 4,3%, а в 2017 г. - еще 4,8% и это был самый высокий рост. Можно сказать, Вильнюс уже пережил фазу быстрого роста цен на жилье и уступает эту позицию региону, у которого есть немалый потенциал экономического роста, более низкий уровень цен и лучший показатель доступности жилья, чем в Вильнюсе.

С другой стороны, не стоит забывать, что рост цен на жилье в прошлом году - только относительная величина. Если оценивать рост цен не в процентах, а в евро за кв. м, то в Вильнюсе в 2017 г. в среднем 1 кв. м подорожал на 51, а в Каунасе – на 47 евро", – сказал представитель Ober-Haus Саулюс Вагонис.