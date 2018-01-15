Самый большой рост цен был зафиксирован на рынке новых домов. Хотя в конце года, по сравнению с июлем-августом, новые дома немного подешевели, в прошлом году в среднем они стоили на 9% больше, чем в 2016 г.
Квадратный метр в новом доме стоил в среднем 632 евро (в 2016 г. - 580 евро), а средний показатель за последние 5 лет составил 562 евро за кв. м.
За год подорожали старые дома в небольших населенных пунктах и деревнях. За год они подорожали в среднем на 3,6% - сейчас квадратный метр старого дома стоит от 363 евро (в 2016 г. - 350).
Эта цена превышает показатели, установленные до кризиса, это самая высокая их цена с момента восстановления независимости Литвы. Для сравнения, средний показатель стоимости квадратного метра в старых домах за последние 5 лет составил 337 евро.
Самые небольшие изменения фиксировались в секторе цен на квартиры. Они были на 1,1% выше, чем в среднем в 2016 г. и на 5,9% выше средних данных за 5 лет. Средняя стоимость квадратного метра новой квартиры в Литве в прошлом году составляла 1272 евро.
Между тем квартиры в старых домах в последнем квартале 2017 года подорожали на 3,4%, а вообще в 2017 г. их средняя цена была соответственно на 6,3% и 12,1% выше чем в 2016 и за последние 5 лет. За квадратный метр в старой квартиры в прошлом году в Литве платили в среднем 793 евро.
Порядок меняется: запрещено взимать дополнительную плату за безналичный расчет (2)
Европейские пользователи смогут ощутить всю пользу от...
Польская компания SMS Kredyt хочет открыть в Литве банк
Польская компания потребительских кредитов SMS Kredyt...
Балканский поворот. Евросоюз снова собрался расширяться: как, когда и зачем? (7)
В 2025 году Евросоюз планирует возобновить процесс...
Новшество в литовской столице – автобусы и троллейбусы меняют свой цвет (45)
В настоящее время автобусы и троллейбусы в Вильнюсе...
TOP новостей
Депутат сравнил цены в США и Литве: жадность делает свое дело
Депутат парламента и бывший посол Литвы в США...
Порядок меняется: запрещено взимать дополнительную плату за безналичный расчет (2)
Европейские пользователи смогут ощутить всю пользу от...
МАГАТЭ не станет проводить по просьбе Литвы проверку утечки радиоактивных веществ в России (5)
Международное агентство по атомной энергии ( МАГАТЭ ) не...