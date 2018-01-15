Самый большой рост цен был зафиксирован на рынке новых домов. Хотя в конце года, по сравнению с июлем-августом, новые дома немного подешевели, в прошлом году в среднем они стоили на 9% больше, чем в 2016 г.

Квадратный метр в новом доме стоил в среднем 632 евро (в 2016 г. - 580 евро), а средний показатель за последние 5 лет составил 562 евро за кв. м.

За год подорожали старые дома в небольших населенных пунктах и деревнях. За год они подорожали в среднем на 3,6% - сейчас квадратный метр старого дома стоит от 363 евро (в 2016 г. - 350).

Эта цена превышает показатели, установленные до кризиса, это самая высокая их цена с момента восстановления независимости Литвы. Для сравнения, средний показатель стоимости квадратного метра в старых домах за последние 5 лет составил 337 евро.

Самые небольшие изменения фиксировались в секторе цен на квартиры. Они были на 1,1% выше, чем в среднем в 2016 г. и на 5,9% выше средних данных за 5 лет. Средняя стоимость квадратного метра новой квартиры в Литве в прошлом году составляла 1272 евро.

Между тем квартиры в старых домах в последнем квартале 2017 года подорожали на 3,4%, а вообще в 2017 г. их средняя цена была соответственно на 6,3% и 12,1% выше чем в 2016 и за последние 5 лет. За квадратный метр в старой квартиры в прошлом году в Литве платили в среднем 793 евро.