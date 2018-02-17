На прошедшей рабочей неделе цены на горючее в Таллинне и Вильнюсе понизились, в Риге не изменились, свидетельствуют обобщенные агентством LETA данные.
Как пишет rus.delfi.lv, самые дорогие в странах Балтии бензин 95-й марки и дизельное топливо были в Таллинне, на втором месте по его стоимости — Рига, на третьем — Вильнюс.
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