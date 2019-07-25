В середине лета в Литве началось время ягод и варки варенья. Многие жители ходят за ягодами на рынок. В Кедайняй на рынке ягод полным-полно. Однако цены отпугивают многих покупателей, пишет rinkosaikste.lt.
Palangos Basanavičiaus gatvės ir turgaus kainos
© DELFI / Modesta Meškė

Журналисты в Кедайняй отметили, что больше всего на рынке колеблются цены на черешню. Разница в цене может быть до 1 евро. На вопрос, что цены каждый устанавливает сам, а зависят они от страны, их которой привезли ягоды, и от внешнего вида ягод.

Продавщица Лина продает разные виды черешни по 3,50 евро за кг. Она сказала, что люди чаще берут польскую клубнику, которая ничем не отличается от литовской, а иногда даже выглядит лучше.

Статьи по теме:
Плохие новости для любителей литовских ягод: в некоторые леса за ягодами можно не ходить  (2)
В Литве открылись первые места скупки ягод и грибов: сколько удастся заработать этим летом?  (4)

"Покупатели чаще берут темную черешню, она вкуснее, так им кажется, а так, польские ягоды берут. Я сейчас продаю импортные. Например, мои покупатели предпочитают польскую клубнику, потому что она слаще", – рассказала Лина.

Она рассказал, что сезон клубники завершается. В этом году он был коротким, из-за заморозков, а потом внезапной жары. Сейчас клубника на рынке стоит 2,50 евро за килограмм. Торговцы признали, что на рынке есть и польские и литовские ягоды.

"Все ягоды – хороший источник витаминов, антиоксидантов, минеральных веществ, поэтому их надо есть. Какие ягоды есть - привозные или местные, если мы патриоты, надо выбирать наши. Но ведь не все ягоды у нас растут, а потом, всем литовских ягод не хватит", – сказала Лина.

На рынке есть и другие ягоды. Например, килограмм голубики стоит 5 евро, черной смородины 2-3 евро. Красная смородина немного дешевле – 1,5 евро. Небольшая коробочка малины стоит 2,50 евро.

Статьи по теме:

Можно ли заразиться корью через клубнику, если ее собирал зараженный? (7)

В Украине — вспышка кори. Есть вероятность, что...

Сколько стоят лук и капуста в Литве: таких цен еще не видели (84)

Читатель портала DELFI возмутился тем, что простой лук в...

Бизнес

Achema заказала для себя еще 3 больших газовоза (4)

Крупнейший потребитель газа в стране, производитель...

Цены на ягоды в Литве поражают покупателей: люди берут польские товары (8)

В середине лета в Литве началось время ягод и варки...

В мировом индексе инноваций Литва поднялась на 38 место (5)

В мировом индексе инноваций Литва в этом году поднялась...

В Литве меняется маркировка куриных яиц (9)

Крупнейший поставщик яиц в Литве компания Groward Group...

В Литву приехал необычный гость: по улицам Вильнюса ходит основатель Alibaba (33)

Похоже, что в Вильнюс и в Литву приехал необычный...

TOP новостей

Kaliningrado viešbutis Kaliningrado viešbutis Kaliningrado viešbutis Kaliningrado viešbutis Kaliningrado viešbutis

Гостиница в Калининграде: невиданная роскошь за мизерную плату (335)

Доводилось ли вам спать на кровати в форме ракушки? Или...

Цены на ягоды в Литве поражают покупателей: люди берут польские товары (8)

В середине лета в Литве началось время ягод и варки...

Литва представила в Европарламенте дело о трагических событиях 13 января (16)

Министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс в четверг...

В Правенишкской колонии продолжается бунт, есть пострадавшие (34)

В Правенишкской колонии – снова беспорядки: в среду...

Baltijos valstybių surengta akcija Baltijos kelias Baltic Way on August 23, 1989 Baltijos kelias

Тридцатилетие живой цепи пройдет под лозунгом: "Балтийский путь – это мы" (46)

Тридцатилетие Балтийского пути в этом году будет...