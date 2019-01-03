Когда сообщили, что за 4 часа в бассейне, банном комплексе и тренировочном зале придется заплатить 19 евро, за 2 часа бассейна и банной зоны - 10 евро, а годовой абонемент соответственно будет стоить 369 и 319 евро, в редакцию портала DELFI потекли комментарии о том, что в других странах, где зарплаты намного выше, цены на бассейн более низкие.

Читатели DELFI писали, что в Великобритании бассейн стоит 20–30 фунтов стерлингов в месяц (время пребывания не ограничено), В Швейцарии разовое посещение бассейна стоит 4,5 евро, в США – около 20 долларов в месяц, во Франции – около 15 евро в месяц, в Риге за раз 7–12 евро, в Финляндии одноразовый билет на неограниченное время – 13 евро. Читатели писали, что цены ниже в Норвегии, Ирландии, Германии и Италии. И это при том, что порой речь идет о больших бассейнах.

Люди в письмах возмущались, что бассейн построен за деньги городского бюджета, а стоит очень дорого.

DELFI интересовался ценами на услуги публичных бассейнов в других странах. Например, одноразовый билет в бассейн London Aquatic Centre не для членов клуба стоит 5,35 фунтов стерлингов, или 6 евро. Месячный абонемент на бассейн и спортзал со специальной программой стоит 45 фунтов стерлингов (50,31 евро), годовой – 450 фунтов стерлингов (503,06 евро).

В Амстердаме есть 10 публичных бассейнов. Одноразовый билет для взрослого обойдется в 3,60-5 евро. Детям до 2 лет - бесплатно. В Гааге одноразовый билет в бассейн для взрослого стоит 3,65 евро. Лицам до 15 лет и старше 65 лет – 2,95 евро. 50% скидку получают люди со специальными картами, которые получают малоимущие семьи.

В Осло одноразовый билет в бассейн Tøyenbadet Public Bath для взрослого стоит 10,15–11,16 евро. Студенты и пенсионеры платят 7,5 евро, а дети – почти 5 евро. В другом бассейне Осло - Nordtvet Public Bath - посещение банного комплекса стоит 10,55 евро в рабочие и 11,56 евро в выходные дни. Дети до 2 лет могут посещать бассейн бесплатно, а студенты и пенсионеры платят 7–8 евро. Стоимость годового абонемента для взрослых – 428,72 евро.

В Милане (Италия) бассейный комплекс West Life людям старше 13 лет обойдется в 8,50 евро, годовой абонемент – 486 евро, детям 8-12 лет соответственно 5 и 299 евро, детям с 37 месяцев до 7 лет – 3,50 и 219 евро, до 36 месяцев – 2 и 149 евро. Бассейн Pieve Emanuele спортцентра Gis Milano в определенные часы вообще можно посещать бесплатно. Например, в понедельник с 7 до 14 ч. и с 19.15 до 22 ч., в субботу с 9 до 18 ч. и т.д.

В Риге в бассейне с 50-метровыми дорожками цены зависят от времени дня. Одноразовый билет с 7 до 15.30 ч. стоит 8 евро, с 15.30 до 21.30 ч. и в выходные – 10 евро. Если дополнительно хочется посетить спортзал, то придется доплатить 2 евро. Месячный абонемент стоит 65 евро.

В других бассейнах Литвы цены следующие:

Каунас Girstutis за 2,5 ч. 11 евро, 4 ч. – 12 евро. Посещение спортзала обойдется еще в 3 евро, значит общая стоимость 15 евро (в Вильнюсе 19 евро). Годовой абонемент 468 евро. Надо упомянуть, что этот бассейн больше Фабийонишкского - в нем три бассейна - 50, 25-метровые и обычный для плавания.

Клайпеда. Здесь бассейн также больше Фабийонишкского. Одноразовый билет с 6 до 17 ч. стоит 7 евро, после 17 ч. и в выходные – 10 евро. Если человек хочет посещать и бани, то билет будет стоить 9 евро до 17 ч. и 14 евро после, в выходные дни – 12 евро. Одноразовое посещение Фабийонишкского бассейна и бань стоит – 10 евро. Если в Клайпеде кроме бань и бассейна хочется попасть в спортзал, то цена составит соответственно 10, 16 и 14 евро. Годовой абонемент стоит 380 евро.

В Пасвальской спортивной школе есть три 25-метровые дорожки и банный комплекс. В рабочие дни билет для лиц от 14 лет за 2 часа стоит 4,60 евро, в выходные дни – 6 евро. Месячный билет - 15 раз по 3 ч. – 49 евро.

В Варенском спортцентре есть 4 25-метровые дорожки. В рабочие дни с 17 до 22 ч. двухчасовое посещения бассейна лицам от 16 лет обойдется в 4 евро, в выходные и праздники – 5 евро. Абонемент на 60 дней в общей сложности на 20 ч. стоит 40 евро.

Перед открытием Фабийонишкского бассейна были объявлены уточненные цены. Например, указали, что годовой абонемент будет стоить 369 евро (это 30,75 евро в месяц). Стоимость месячного абонемента составляет 115 евро. По словам директора оператора бассейна ПУ Sveikas miestas Мантаса Паулаускаса, такая ценовая политика выбрана для того, чтобы привлечь больше лояльных клиентов.

По словам Паулаускаса, приоритетные клиенты бассейна - спортсмены. Если бы в городе было больше бассейнов, то и цены для жителей были бы другими.

"Мы учитывали только ценовую политику, действующую в Литве, нет смысла ориентироваться на другие страны, ведь там своя специфика, политика в этом вопросе. Мы учитывали только наших конкурентов в Вильнюсе, бассейны в других городах Литвы. Например, занятия во Дворце школьников стоят 45 евро в месяц, у нас получается дешевле. Наша цель - спортсмены, их дотирует мэрия, воспитывает новых мейлутите и мейлутисов. Цель - чтобы они плавали по себестоимости. Это самый большой приоритет на сегодняшний день. Когда откроется Лаздинайский бассейн, все изменится, наверное, город решит, какими должны быть цены", – сказал DELFI Паулаускас, по его словам, Лаздинайский бассейн должен открыться до конца 2019 года.