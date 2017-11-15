"Они вынудили и нас сильно снизить цены, поэтому наше зерно уже сейчас стоит на два доллара дешевле, чем российское", - говорит глава и акционер литовской компании по торговле зерном Agrorodeo Робертас Лапинскас.
Департамент агрокультуры США, на подсчеты которого опирается весь международный рынок зерна, утверждает, что урожай пшеницы в России в этом сезоне достигает примерно 83 млн. тонн. В прошлом сезоне урожай пшеницы в России был меньше - 72,5 млн. тонн.
В этом году литовские фермеры пострадали от стихии - сильных ливней, однако общий урожай пшеницы все же больше, чем в прошлом году. По подсчетам Литовского института аграрной экономики, фермеры сняли с полей 3,88 млн. тонн пшеницы.
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