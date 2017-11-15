Россия, у которой в этом году огромный урожай пшеницы, диктует условия на рынке и вынуждает конкурентов, в том числе и Литву, снижать цены на сырье, пишет в среду деловая газета Verslo zinios.
© DELFI / Orestas Gurevičius

"Они вынудили и нас сильно снизить цены, поэтому наше зерно уже сейчас стоит на два доллара дешевле, чем российское", - говорит глава и акционер литовской компании по торговле зерном Agrorodeo Робертас Лапинскас.

Департамент агрокультуры США, на подсчеты которого опирается весь международный рынок зерна, утверждает, что урожай пшеницы в России в этом сезоне достигает примерно 83 млн. тонн. В прошлом сезоне урожай пшеницы в России был меньше - 72,5 млн. тонн.

В этом году литовские фермеры пострадали от стихии - сильных ливней, однако общий урожай пшеницы все же больше, чем в прошлом году. По подсчетам Литовского института аграрной экономики, фермеры сняли с полей 3,88 млн. тонн пшеницы.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Бизнес

Цены на рынке диктует Россия: литовское зерно подешевело (33)

Россия, у которой в этом году огромный урожай пшеницы,...

Самолеты Ryanair будут летать из Каунаса в Жирону

Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair сообщает, что ее...

Министр обещал Orlen искать баланс в сделках стратегических предприятий

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас...

Литва планирует участвовать во всемирной выставке Expo 2020 в ОАЭ (11)

В правительство внесен проект постановления о том, что...

Новую банкноту с символами Крыма будут принимать в Латвии (13)

Месяц назад Центральный Банк России ввел в оборот...

TOP новостей

Появились новые версии истории скульптур Зеленого моста (139)

Советские скульптуры, которые два года назад были сняты...

Борьба с теневой экономикой может уничтожить средний класс Литвы (24)

Власть предлагает бороться с "тенью" в строительном...

Доктор наук: впервые плачу за преподавание (13)

Доктор геологических наук Йонас Шечкус в Клайпедском...

Погода: ненадолго придут приятные перемены (1)

С середины недели в Литве потеплеет, днем будет без...

В Хабаровском крае разбился пассажирский самолет: выжил только ребенок (5)

Пассажирский турбовинтовой самолет L-410 разбился в...