Цены на промпродукцию в Литве за год снизились на 3,4%

Без учета нефтепродуктов цены на промпродукцию за год снизились на 1,6%, а за месяц – на 0,2%, сообщил Департамент статистики.

Цены на промпродукцию, проданную на литовском рынке, за год снизились на 2%, без учета рафинированных нефтепродуктов – на 1,2%, а за месяц не изменились и снизились на 0,6% соответственно.

Цены на промпродукцию, проданную за рубежом, за год снизились на 4,4%, без учета рафинированных нефтепродуктов – на 1,8%, а за месяц – повысились на 0,9% и на 0,1% соответственно.