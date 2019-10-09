Без учета нефтепродуктов цены на промпродукцию за год снизились на 1,6%, а за месяц – на 0,2%, сообщил Департамент статистики.
Цены на промпродукцию, проданную на литовском рынке, за год снизились на 2%, без учета рафинированных нефтепродуктов – на 1,2%, а за месяц не изменились и снизились на 0,6% соответственно.
Цены на промпродукцию, проданную за рубежом, за год снизились на 4,4%, без учета рафинированных нефтепродуктов – на 1,8%, а за месяц – повысились на 0,9% и на 0,1% соответственно.
Цены на промпродукцию в Литве за год снизились на 3,4%
Цены на промышленную продукцию в Литве в сентябре по...
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