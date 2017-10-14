Если по состоянию на август средний рост розничных цен по ЕС за год составил 1,7%, то в Латвии - 6,8%, Эстонии - 6,2%, Литве - 4%.

В Германии цены выросли на 2,8%, во Франции — на 0,6%, а в Финляндии и вовсе упали на 0,1%.