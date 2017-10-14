Розничные цены на продуктовые товары в этом году поднялась во многих странах ЕС, однако больше всего — именно в странах Балтии и наш рост существенно превышает средний по Европе, пишет Maaleht со ссылкой на Институт конъюнктуры.
© DELFI / Adomas Pivoriūnas

Если по состоянию на август средний рост розничных цен по ЕС за год составил 1,7%, то в Латвии - 6,8%, Эстонии - 6,2%, Литве - 4%.

В Германии цены выросли на 2,8%, во Франции — на 0,6%, а в Финляндии и вовсе упали на 0,1%.

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