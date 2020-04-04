Цены на продукты в Литве меняются: акций стало меньше, цены увеличились

В сравнение вошел и период с 23 по 29 марта, когда в Литве уже действовал карантин.

Вилма Друлене, представитель Maximа, сказала, что в ценах на крупу, мясо и молочные продукты за год никаких особых перемен не было. Из-за конкуренции на рынке некоторые цены даже снизились. А с начала карантина сеть обещала не повышать цены.

Пятрас Чепкаускас, совладелец Pricer.lt, сказал, что сейчас у торговых центров начался золотой век, который будет длиться несколько месяцев, пока у людей будут деньги.

"По статистике цены изменились незначительно, некоторые товары даже подешевели, например из-за снижения спроса цены снизили молочники, но при этом прибыль ТЦ выросла. Мы видим, что количество акций сократилось в два раза", – сказал Чепкаускас и отметил, что утверждения о заморозке цен верные, но зато на скидках покупателям сэкономить не удастся.

По сведениям эксперта, поскольку литовцы очень любят скидки, то в среднем корзина покупателя подорожала на 10%. По данным Pricer.lt, торговля во время акций составляла до 50% всего оборота.

Что происходит на прилавках

1 кг черного хлеба за год подешевел на 6,19%, а за месяц на 9,45% и в среднем стоил 1,82 евро. Однако в карантинную неделю стоил на 2,25% больше, чем за неделю до карантина. Светлый хлеб подешевел на 12,08% и стоил 1,36 евро за кг. Подорожала мука – за год на 4,55%, за месяц на 2,22%. Кг стоил 0.92 евро.

Макароны за год подешевели на 18,97%, но за карантинную неделю подорожали на 2,2% (до 1,37 евро за кг).

В карантин значительно подорожал рис – на 20.22%. Сейчас кг стоит 2,2 евро.

Интересны и перипетии с куриными окороками. За год они подорожали на 10,56%, за месяц на 4,74%, а за неделю подешевели на 12,72% и стили 1,99 евро за кг.

Иное дело сосиски – за год они подорожали на 11,95%, за месяц на - 4,13%, за неделю – на 8,79% (6,56 евро за кг).

Что касается фруктов и овощей, то здесь перемены значительные. Например, яблоки Golden за год подорожали на 31,62%, за месяц на 25,17%. Во время карантина цена не изменилась.

Картошка за год подешевела на 40%, а за последний месяц подорожала на 3,57%. А за карантинную неделю подешевела на 12,12% (до 0,29 евро).

Еще больше подешевела капуста – на 44,83%, при этом квашенная подорожала на 79,44%. Она подорожала и за год (на 9,09%) и во время карантина (на 3,78%). Квашенная капуста подорожала с 1.07 до 1.92 евро за кг.

Подорожал и чеснок. За год на 51.04% - до 3.64 евро за кг, во время карантина цена не менялась.

Творог 9% жирности за год подорожал на 8,15%, а за время карантина - на 0,49%.

Сметана 30% жирности на неделю подорожала на 3.42%, а за карантинную неделю подорожала на 2.67%.

"Доходы торговцев растут с космической скоростью, поскольку растут продажи. Практически пропали услуги общепита, а они занимали 13-14% рынка, еще 100 млн. евро за квартал вывозили в Польшу. Неважно обстоят дела и на рынках", – сказал Чепкаускас.

Он сказал, что для торговцев настало идеальное время, хотя они заявляют о снижении потока покупателей на 30%, при этом корзина покупателя увеличилась на 53%. Это значит, что покупатель эффективнее, его лучше обслуживать, а доходы после упразднения акций растут.