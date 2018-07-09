Свое посещение этого рынка ритуалом назвал житель Паланги писатель Роландас Растаускас.

"Я часто прихожу на рынок. Может, это стало привычкой? Я знаю всех торговцев, прохожу и через "блошиный" рынок. Это часть ритуала. В Паланге немного таких ритуалов. Бег, езда на велосипеде и посещение рынка. Я покупаю у этих людей овощи, знаю, что они сами их выращивают. А рядом находится мое любимое кафе", - сказал писатель.

Однако большинство покупателей приходят сюда не для общения, а за покупками - за ягодами, овощами, молочными продуктами, которые привозят фермеры.

Фермерские товары порой дешевле, чем в магазинах. Например, килограмм свежего домашнего творога стоит 2-3 евро, а в магазине - не меньше 4 евро.

Если у магазинов клубнику продают по 6 евро и больше, то на рынке она стоит 4-4,5 евро.

А вот домашние огурцы на рынке дороже - 2-2,5 евро (в магазине 1,3 евро).

Но на высокие цены жалуются немногие.

Молодой картофель на рынке стоит 1 евро. Пучок моркови - 1 евро. Литр красной смородины - 1 евро, литр крыжовника - 1 евро, стакан сладкого гороха (в стручках) - 2 евро, килограмм огурцов 3 евром клубники - 4 евро. Пол-литра черники обойдется в 2 евро.