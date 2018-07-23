Антанас Балютавичюс из Шяуляйского района сказал, что сейчас на рынке больше всего не хватает качественной капусты, поэтому увеличились закупочные цены.

"С ранней капустой ситуация совсем плохая. Один сотр практически закопали, поскольку из-за засухи взошло немного семян. В прошлом году капусту скупали по 13 центов, а сейчас скупают по 20 евроцентов", – сказал он.

Однако урожай свеклы и картофеля, по его словам, хороший, к сожалению, плохой урожай ранних овощей ударил по карману.

"Свекла отличная, картошка пока неплохо держится, поэтому цена на них не растет. Постараемся возместить убытки раннего урожая за счет позднего", – сказал Балютавичюс.

Он не скрывает, что цены могут сбить импортные овощи из Польши.

"Закупочные цены должны быть выше, поскольку урожай хуже. Как это скажется на ценах в магазинах, трудно прогнозировать, ведь мы не единственные поставщики. Поляки – самые большие наши конкуренты. Если они предлагают более низкую цену, мы должны приспосабливаться", – сказал овощевод.

Однако Паулюс Черкесас из Паневежского района, который выращивает морковь, что цены, несмотря на засуху, расти не должны.

"Цена на раннюю морковь немного выше, но позже цена должна быть как в прошлом году. Я не думаю, что скупщик учтет то, что лето в Литве было неблагоприятным. В сезон закупочная цена должна составлять 30 центов за кг", – обещает он.

Вайдутис Гегецкас из Пасвальского района сказал, что в низких ценах виноваты соседи поляки.

"Закупочные цены совсем не удовлетворяют. Из Польши везут овощи, торговые центры объявляют акции, поэтому мелким фермерам нехорошо", – сказал Гегецкас.

Он сказал, что даже цены на ранний картофель приходилось корректировать в зависимости от цен на импортную продукцию.

"Людей нет. Все отдыхают, уехали из Литвы. Если мешок картошки продаешь несколько дней – это плохо. Мы не можем менять цены, поскольку поляки своими низкими ценами нас разоряют. Например, польская капуста стоит 9 евро, так о чем мы говорим", – вопрошал он.