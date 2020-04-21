После своего исторического падения накануне, цена на нефть в начале торгов во вторник, 21 апреля, вновь вернулась в положительный диапазон. На азиатских рынках за баррель (159 литров) американского сорта WTI давали 1,10 доллара.

Резкое снижение глобальной экономической активности, вызванное пандемией коронавирусной инфекции, привело к рекордному падению спроса на нефть. В итоге 20 апреля цена на черное золото впервые в истории ушла в минус. На Нью-Йоркской фондовой бирже цена составила минус 37,63 доллара за баррель. Это означало, что торговцы были готовы предложить покупателям деньги за приобретение сырой нефти.

Чтобы остановить падение цен, основные страны-экспортеры нефти в рамках соглашения ОПЕК+ договорились о снижении добычи в мае и июне почти на 10 млн баррелей в сутки. Однако пока это соглашение не оказывает существенного влияния на динамику цен на нефть, отмечает агентство AFP.