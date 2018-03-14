"После очень хорошего для фермеров и переработчиков конца 2016 года и почти всего 2017 года, когда были высокие закупочные цены, фермеры во всем мире стали производить больше молока и образовался избыток молочных продуктов. Это сбивало цены на продукцию, а некоторое время спустя упали и цены на молочное сырье", - сказал BNS глава одного из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий Литвы Rokiskio suris Далюс Трумпа.
По его словам, давление на европейский рынок молока также оказывает избыток сухого молока на складах Еврокомиссии (ЕК). Пока у рынка не будет ясности относительно его использования, цены на молочное сырье будут подвергаться давлению к снижению.
Глава кооператива по производству молока Pieno puta Юрате Довиденене также сказала BNS, что цены на молочное сырье обусловлены ценами на продукцию.
"На самом деле цены на продукты на мировом рынке колеблются и они колеблются точно не в лучшую сторону", - сказала Ю. Довиденене.
По ее словам, цены на молочное сырье, которые в последние годы падают, весной или летом должны снова начать рост.
По данным Министерства сельского хозяйства, в Литве закупочные цены на молоко в феврале снизились на 4,5% - они падают уже четвертый месяц подряд.
Молочный рынок более полугода назад находился в кризисе, когда заметно снизились закупочные цены на молочное сырье. В Литве они снова стали расти в июле 2016 года.
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